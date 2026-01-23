Στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου νοσηλεύεται ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, που είναι και προπονητής στην εθνική Ρουμανίας, ταλαιπωρείται από μια βαριά ίωση, ανέβασε 39 πυρετό και κρίθηκε σκόπιμο να του προσφερθεί ιατρική φροντίδα, καθώς η υγεία του είναι επιβαρυμένη.



Στο παρελθόν είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά (2009) αλλά και στο ισχίο (2023). Η φαρμακευτική αγωγή που ακολούθησε δεν απέδωσε και γι' αυτό μπήκε στο νοσοκομείο.

«Είναι αλήθεια πως είμαι στο νοσοκομείο. Νοσηλευθήκα για λίγο στις αρχές του έτους και μετά πήρα εξιτήριο. Αλλά εν τω μεταξύ, αρρώστησα με μια σοβαρή γρίπη και χρειάστηκε να νοσηλευτώ ξανά, επειδή είχα και υψηλό πυρετό, 39 βαθμούς. Βρίσκομαι υπό ιατρική παρακολούθηση, ελπίζω να αναρρώσω γρήγορα», είπε o 80χρονος άνδρας.

