Τη σύνοψη των μέτρων που έχουν αποφασισθεί για τη στήριξη των αγροτών ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα μέτρα είναι 6 και αφορούν τα εξής:

1. Επιστροφή ΕΦΚ στο Αγροτικό Πετρέλαιο:

Δεν υπάρχει πλαφόν 100 εκατ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την επιστροφή του ΕΦΚ. Το σύνολο του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο θα επιστραφεί στους αγρότες σύμφωνα με τα τιμολόγια που θα υποβληθούν και το συνολικό ποσό της επιστροφής μπορεί να φτάσει έως και τα 160 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση εξετάζει τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου επιστροφής του ΕΦΚ και την αναπροσαρμογή των προβλεπόμενων ποσοτήτων καυσίμων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας.

Συγκροτείται άμεσα ομάδα εργασίας από τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους των αγροτών για την αναθεώρηση των δεικτών ανά καλλιέργεια.

2. Αποζημιώσεις για Ζημιές Άνω του 30% – Στήριξη Καλλιεργειών που επλήγησαν

· Ενεργοποιείται το Μέτρο 23 για τον προσανατολισμό πρόσθετων πόρων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στην αποζημίωση παραγωγών που υπέστησαν απώλειες άνω του 30%. Οι καλλιέργειες που πληρούν τα κριτήρια θα καταγραφούν σε λίστα που θα αποσταλεί στην ΕΕ για έγκριση, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης το συντομότερο δυνατό. Η στήριξη θα αφορά καλλιέργειες που μπορούν να τεκμηριώσουν την απώλεια μέσω ισοζυγίων.

3. Αγροτικό Ηλεκτρικό Ρεύμα

Οι αγρότες απολαμβάνουν ήδη χαμηλή τιμή ρεύματος μέσω του Τιμολογίου «ΓΑΙΑ» με τιμή στα 0,093 € ανά κιλοβατώρα, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας στη χονδρική αγορά.

Έχουν ρυθμιστεί ληξιπρόθεσμες οφειλές χιλιάδων παραγωγών σε 120 δόσεις. Σε συνεργασία με τους παρόχους εξετάζεται η δυνατότητα να μην εκδίδεται ο λογαριασμός ανά μήνα, ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Παράλληλα, ήδη έχουν δρομολογηθεί λύσεις με τα προγράμματα Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι και ΑΠΟΛΛΩΝ, μέσω της δυνατότητας ανάπτυξης έργων ΑΠΕ για τον ενεργειακό συμψηφισμό καταναλώσεων αγροτών και ΓΟΕΒ/ ΤΟΕΒ, εξασφαλίζοντας ακόμα φθηνότερο ρεύμα για την πρωτογενή παραγωγή.

4. Βαμβάκι – Σύνδεση με την Ενίσχυση & Βιώσιμη Καλλιέργεια

Η στήριξη των βαμβακοπαραγωγών ενισχύεται με ειδική πρόβλεψη για 31,7 € ανά στρέμμα στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα καθώς και με μείωση του πλαφόν για ένταξη στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

5. Στήριξη της Κτηνοτροφίας – Αντικατάσταση Ζωικού Κεφαλαίου

Για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την πανώλη και την ευλογιά, εκτός από τις υψηλές αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν, δρομολογείται και η αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου μέσω της ενεργοποίησης μέτρου αντίστοιχου με το Μέτρο 5.2 (με κάλυψη 100% για τους πληγέντες κτηνοτρόφους).

6. Έργα υποδομής για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υλοποιεί τα εξής έργα:

Δημοπρατεί και υλοποιεί αρδευτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 865 εκ. € σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, έχει δημοπρατήσει και υλοποιεί μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. €, για την ωρίμανση νέων αρδευτικών έργων.

Υλοποιεί τα αρδευτικά έργα που παρέλαβε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Ιούλιο του 2023, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκ. €.

Έχει αναλάβει την υλοποίηση έργων αποκατάστασης οδικών υποδομών στην Κεντρική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 900 εκ. €

