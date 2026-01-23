Περισσότερο από το ήμισυ των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να αντιμετωπίσει μία από τις πιο εκτεταμένες και απειλητικές χιονοθύελλες των τελευταίων ετών.

Η κακοκαιρία ξεκινά την Παρασκευή και, μέχρι τη Δευτέρα, αναμένονται σφοδρές χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τουλάχιστον 10 πολιτείες έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πάνω από 1.300 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο έχουν ακυρωθεί, σημειώνει το CNN.

Μεγάλες πόλεις της βορειοανατολικής Αμερικής, όπως η Νέα Υόρκη και η Φιλαδέλφεια, ενδέχεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες χιονιού των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενώ μεγάλες πόλεις του Νότου αναμένουν καταστροφικές ποσότητες πάγου.

Πάνω από 160 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από 24 πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Σημαντικές διαταραχές στις μετακινήσεις στους δρόμους και στα αεροδρόμια αναμένονται σε ολόκληρη την περιοχή που θα πλήξει η χιονοθύελλα, ενώ είναι επίσης πιθανές εκτεταμένες και ενδεχομένως μακροχρόνιες διακοπές ρεύματος, ιδίως στο Νότο.

Οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στις διακοπές ρεύματος ενδέχεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας στις περιοχές που θα δεχθούν σημαντικές ποσότητες χιονιού.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, περιοχές του Νότου από το βόρειο και ανατολικό Τέξας έως τις κοιλάδες του κάτω Μισισιπή και του Τενεσί, τη βόρεια Τζόρτζια και τμήματα της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας, καθώς και της Βιρτζίνια διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο παγετού και διακοπές ρεύματος. Περιλαμβάνονται μεγάλες πόλεις όπως το Ντάλας και το Φορτ Γουόρθ στο Τέξας, το Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα, το Τούπελο στο Μισισιπή, το Γκρίνβιλ στη Νότια Καρολίνα και η Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα.

Τμήματα της μητροπολιτικής περιοχής της Ατλάντα ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν από τον παγετό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.