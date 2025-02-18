Ρωσία: Συζητά στο Ριάντ με απαιτήσεις που δεν μπορεί να αποδεχθεί το Κίεβο

H Μόσχα κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Ριάντ με απαιτήσεις που δεν μπορεί να αποδεχθεί το Κίεβο, σχολιάζει το CNN. Τη φαινομενική ρωσική «στροφή 180 μοιρών» σε ό,τι αφορά το θέμα της ένταξης στην ΕΕ επισημαίνει από πλευράς του το BBC.

«Απαιτήσεις που δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές»

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν στη Σαουδική Αραβία για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφήνοντας το Κίεβο να παρακολουθεί μακρόθεν.



Ενώ οι συνομιλίες έχουν χαρακτηριστεί ως «διερευνητικές» και από τις δύο πλευρές, είναι ήδη σαφές ότι η Μόσχα επιμένει σε όρους που θα είναι απαράδεκτοι για την Ουκρανία και τους συμμάχους της.



Ακολουθούν μερικές από τις σημαντικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου όπως τις σκιαγράφησε ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια:



Η Ουκρανία θα εκχωρήσει περισσότερα εδάφη: Ο Νεμπένζια είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι τμήματα του εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τεσσάρων άλλων περιοχών, έχουν «χαθεί αμετάκλητα».



Εσφαλμένα ισχυρίστηκε ότι οι λεγόμενες Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, καθώς και οι περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, «έχουν ενταχθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία». Αναφερόταν σε δημοψηφίσματα που διεξήχθησαν από τις ρωσικές αρχές στις κατεχόμενες περιοχές, που καταγγέλλονταν ευρέως ως άκυρα από την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της.



Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, που εδρεύει στις ΗΠΑ, η Ρωσία καταλαμβάνει επί του παρόντος περίπου το 99% της περιοχής Λουχάνσκ, το 70% της περιοχής του Ντόνετσκ και περίπου το 75% των περιοχών Χερσώνα και Ζαπορίζια. Ο Νεμπένζια σχολίασε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να «διορθώσουν» αυτή την κατάσταση, επιμένοντας ότι η Ουκρανία θα παραιτηθεί και από τον έλεγχο των τμημάτων των τεσσάρων περιοχών που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.



Απομάκρυνση του Ζελένσκι: Ο Νεμπένζια κατέστησε επίσης σαφές ότι η Ρωσία θέλει να αναγκάσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραιτηθεί. Ο Ρώσος πρεσβευτής αποκάλεσε τον Ζελένσκι «τον αυτοαποκαλούμενο πρόεδρο της Ουκρανίας» και αναφέρθηκε στην κυβέρνησή του ως «η κλήρωση του Ζελένσκι», λέγοντας ότι κανένας από τους δύο δεν έχει «έναν ρόλο να παίξει στη νέα Ουκρανία».



Ο Ζελένσκι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές της Ουκρανίας το 2019. Η θητεία του έπρεπε να είχε λήξει τον περασμένο Μάιο, αλλά παραμένει στη θέση του, επειδή η Ουκρανία βρίσκεται στην παρούσα φάση υπό στρατιωτικό νόμο, αφού η Ρωσία εισέβαλε απρόκλητα στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022. Ο στρατιωτικός νόμος απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών.



«Ουδέτερη» Ουκρανία: Ο Νεμπένζια διεμήνυσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι ένα «αποστρατιωτικοποιημένο, ουδέτερο κράτος, όχι μέρος οποιονδήποτε μπλοκ ή συμμαχιών». Η Ουκρανία έχει επιμείνει εδώ και καιρό ότι πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο μέλλον, και η αμυντική συμμαχία έχει δηλώσει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή σε κάθε χώρα που επιθυμεί να ενταχθεί, εφόσον πληροί τα ενταξιακά κριτήρια.



Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο αποκλείστηκαν από τις συνομιλίες: Ο Ρώσος διπλωμάτης είπε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «απόλυτα αναξιόπιστοι» στον λόγο τους και δεν μπορούν να ενεργήσουν ως μεσολαβητές ή να συμμετάσχουν σε συμφωνία για την Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «ανίκανα» να καταλήξουν σε συμφωνία με τη

Ρωσία επειδή έχουν τυφλωθεί από την «πρωτόγονη ρωσοφοβία».

Η στροφή 180 μοιρών της Μόσχας μπορεί να είναι χωρίς αντίκρισμα

Πάντως, το γεγονός ότι η Ρωσία αναγνωρίζει το «κυρίαρχο δικαίωμα» της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Τιμοφί Μιλοβάνοφ αναφέρει το BBC.



Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου, αυτή είναι μια απροσδόκητη ρωσική δήλωση μετά από τρία χρόνια της πλήρους κλίμακας εισβολής της.



Η επιθυμητή ένταξη στο μπλοκ, μαζί με την ένταξη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ήταν ο πυρήνας της πολιτικής ευθυγράμμισης της Ουκρανίας με τη Δύση.



Και η –συνολικά 11ετής- επιθετική εκστρατεία της Ρωσίας κατά του Κιέβου, είναι η προσπάθεια της Μόσχας να αρνηθεί στους Ουκρανούς αυτά τα όνειρα ή τα κυριαρχικά της δικαιώματα.



Το ότι τώρα το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν θα αντιταχθεί στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι ένα πρώτο σημάδι συμβιβασμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί σύντομα.



Τα «χαρτιά» της Μόσχας στην Ένωση, οι φιλικές προς τη Ρωσία Ουγγαρία και η Σλοβακία πιθανότατα θα μπλοκάρουν ή θα σταματήσουν οποιαδήποτε ενταξιακή διαδικασία.



Επιπλέον, εάν το Κίεβο προσχωρούσε στην ΕΕ, αυτό πιθανότατα θα ήταν χωρίς τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρείχε η ένταξη στο ΝΑΤΟ.



«Εάν η Αμερική δεν θελήσει να προστατέψει την Ουκρανία στο μέλλον, και η Ευρώπη δεν μπορέσει, αυτό θα μπορούσε να καταστήσει προβληματική την επιστροφή των Ουκρανών προσφύγων και θα έκανε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιγότερο πρόθυμες να επενδύσουν στην πολύπαθη χώρα» τονίζεται στο BBC.

Πεσκόφ: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ζελένσκι «αν χρειαστεί»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αν χρειαστεί», αλλά φάνηκε να αμφισβητεί τη νομιμότητά του.

«Ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι θα ήταν έτοιμος να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι, αν χρειαστεί, αλλά η νομική βάση των συμφωνιών χρειάζεται συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα ότι η νομιμότητα του Ζελένσκι μπορεί να αμφισβητηθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυριαρχικό της δικαίωμα και ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να υπαγορεύσει στο Κίεβο πώς θα πρέπει να προσεγγίσει το ζήτημα - αλλά θα τραβήξει μια γραμμή όταν πρόκειται για στρατιωτικές συμμαχίες.

«Μιλάμε για διαδικασίες ολοκλήρωσης και οικονομικής ολοκλήρωσης. Κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει τίποτα σε καμία χώρα και δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Όσον αφορά όμως το ΝΑΤΟ, είπε: «Δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος: Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική θέση, φυσικά, σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την άμυνα ή τις στρατιωτικές συμμαχίες».

Σε δηλώσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν περαιτέρω ανησυχία στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι «μια διαρκής και μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση είναι αδύνατη χωρίς μια συνολική εξέταση των θεμάτων ασφάλειας στην ήπειρο».

Ζαχάροβα: Μη αποδεκτή η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν «μη αποδεκτή» για τη Μόσχα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ... είναι απαράδεκτη για εμάς. Δημιουργεί σοβαρές απειλές για την ασφάλειά μας και θα οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για όλη την Ευρώπη», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου.

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι «η άρνηση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ τώρα δεν είναι αρκετή», υποδηλώνοντας ότι η Μόσχα μπορεί να θέλει πιο μακροπρόθεσμες εγγυήεις ότι δεν θα επιτραπεί στην Ουκρανία να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία στο μέλλον.

ΟΗ ίδια κάλεσε το ΝΑΤΟ να «αποκηρύξει τις υποσχέσεις του Βουκουρεστίου του 2008», αναφερόμενη στη συμφωνία της συμμαχίας κατά τη σύνοδο κορυφής στη ρουμανική πρωτεύουσα, όπου δώθηκε στην Ουκρανία και τη Γεωργία μια υπόσχεση για ενδεχόμενη ένταξη μελλοντικά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ «έσβησε» τις ελπίδες της Ουκρανίας για άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο στο πλαίσιο μιας διευθέτησης εν μέσω διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Αργότερα, ο Χέγκσεθ φάνηκε να υπαναχωρεί από τις δικές του δηλώσεις, λέγοντας στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι «όλα είναι στο τραπέζι» για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κατά την περσινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον, η συμμαχία επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε «μη αναστρέψιμη πορεία» προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα.

Μετά τις δηλώσεις του Χέγκσεθ, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η ένταξη της Ουκρανίας «δεν είναι απαραίτητα κάτι που πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση με τη Ρωσία. Είναι κάτι που αποτελεί απόφαση των συμμάχων». Ο αξιωματούχος επέμεινε ότι «η θέση της συμμαχίας δεν έχει αλλάξει και η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία προς την ένταξη»

