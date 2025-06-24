Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ, μιλά το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται στην ομιλία του να παρουσιάσει σε αδρές γραμμές το σχέδιο δίκαιης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ που επεξεργάζεται το επιτελείο του.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα θέσει ως κεντρικό διακύβευμα την οικοδόμηση της επόμενης μέρας.

«Η πατρίδα μας βρίσκεται σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: Ή θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να διορθώνουμε το παρελθόν, ή θα τολμήσουμε να χτίσουμε το μέλλον. Αλλιώς, κινδυνεύουμε να βρεθούμε, ως χώρα, με αποδυναμωμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος», αναμένεται να πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Υπουργείο ανασυγκρότησης Made in Greece

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προσδιορίσει την παραγωγική ανασυγκρότηση ως εθνικό στόχο και θα προαναγγείλει τη σύσταση υπουργείου Made in Greece, το οποίο θα συγκεντρώσει τις διάσπαρτες διοικητικές δομές για την παραγωγή, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Ένα υπουργείο-πρότυπο που θα λειτουργεί ως one stop shop, με διαφάνεια, με απλές και γρήγορες διαδικασίες.

Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη φορολογία:

- Το μη μισθολογικό κόστος να μειωθεί σταδιακά στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

- Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε στην Golden Visa διαμηνύουν από τη Χαριλάου Τρικούπη και αντιπροτείνουν να δοθεί χώρος στην angel visa. Δηλαδή, για να πάρει κάποιος visa να πρέπει να επενδύσει στην έρευνα, στην καινοτομία, σε μια start-up, να επενδύσει σε μια νεοφυή μικρομεσαία επιχείρηση.

- Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακα, ώστε οι μισθωτοί να λαμβάνουν πραγματικές αυξήσεις και όχι μόνο ονομαστικές.

- Παρεμβάσεις στα φορολογικά κλιμάκια ώστε να αρθούν αδικίες που επιβαρύνουν τα εισοδήματα από τη μισθωτή εργασία.

- Τέλος, οφείλουμε να αναμορφώσουμε τη σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο η πλειονότητα των πολιτών να επιβαρύνεται με τον δυσβάσταχτο «φόρο πληθωρισμού» λόγω του υψηλού ΦΠΑ.

Το καυτό ζήτημα των εργασιακών σχέσεων απασχολεί την πράσινη παράταξη που ζητά:

- Επανενεργοποίηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

- Κατώτατος μισθός: επιστροφή στην κοινωνική διαπραγμάτευση

Ενώ, ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ, διά στόματος του προέδρου του, αναμένεται να παρουσιάσει πρόταση για τη χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα βάζουν στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου τη μετεξέλιξη της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε έναν ενιαίο, ανεξάρτητο αναπτυξιακό θεσμό, με χαρακτηριστικά Ταμείου Εθνικού Πλούτου. Ο νέος αυτός φορέας:

- Θα αποτελέσει μοχλό βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια.

- Θα υπερβεί τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του κατακερματισμένου σημερινού πλαισίου.

- Θα ενσωματώσει το «Υπερταμείο» σε ένα εθνικό αναπτυξιακό πλαίσιο, τερματίζοντας το καθεστώς κηδεμονίας.



Πηγή: skai.gr

