Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Ντανιέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, που βρίσκεται στα χέρια των αυτονομιστών, μεταδίδει ανταποκριτής του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Μετά τις εκρήξεις, θεάθηκαν στρατιωτικά οχήματα να κινούνται προς τον τόπο από όπου ακούστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🇷🇺 Almost nonstop bombardments in #Budennovsky District in #Donetsk region. House can be heard shaking in video below. #Russia #Ukraine #UkraineCrisis #EU #NATO #Donbas #Crimea [21] pic.twitter.com/Zshh3H3TZ2