Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι «δυσκολεύεται στις εξαγωγές φυσικού αερίου» εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με πηγές του Reuters να αναφέρουν ότι μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για να επανέλθουν τα συνήθη επίπεδα παραγωγής.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου θα αντιμετωπίσουν έλλειψη για αρκετές εβδομάδες, ακόμη και στην περίπτωση που ο πόλεμος τελειώσει σήμερα, εκτιμά το Reuters, καθώς το Κατάρ αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Η διακίνηση γίνεται μέσω του Στενού του Ορμούζ, όπου οι μεταφορές έχουν σχεδόν σταματήσει λόγω του πολέμου.

Προμηθεύει LNG Ευρώπη και Ασία

Το Κατάρ προμηθεύει την Ευρώπη και κυρίως τις ασιατικές αγορές, με LNG. Πάνω από το 80% των πελατών του βρίσκονται στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Νότια Κορέα, το Πακιστάν, καθώς και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας «Qatar Energy (QE)», η οποία σταμάτησε την παραγωγή φυσικού αερίου αυτή την εβδομάδα, θα σταματήσει πλήρως την υγροποίηση φυσικού αερίου σήμερα Τετάρτη. Η QE έχει αρχίσει να επικοινωνεί με ορισμένους από τους πελάτες της στην Ασία και την Ευρώπη, αλλά δεν τους έχει ενημερώσει για τη διάρκεια της διακοπής.

Η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας (shutdown) πραγματοποιείται σταδιακά.

Αρχικά, μειώνεται η παραγωγή στα ελάχιστα επίπεδα, μειώνοντας και σταματώντας τη ροή του αερίου τροφοδοσίας.

Τέλος, μειώνουν την πίεση στις εγκαταστάσεις για την προστασία του εξοπλισμού. Για την επανεκκίνηση, η ψύξη είναι το πιο κρίσιμο βήμα. Είναι σκόπιμα αργή, ώστε να αποφευχθεί η θερμική καταπόνηση.

Οι εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις για την κατάσταση στην περιοχή, η «Qatar Energy» δεν θα λειτουργήσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Όταν ληφθεί η απόφαση για την επανεκκίνηση, θα χρειαστούν άλλες δύο εβδομάδες - συνολικά τέσσερις δηλαδή - για να μετατραπεί το φυσικό αέριο σε LNG και να επιτευχθεί η πλήρης παραγωγική ικανότητα.

Επιμέλεια: Γιαννουλάκη Λυγερή

Πηγή: skai.gr

