Η εκκίνηση της Formula 1 στη Μελβούρνη έχει επισκιαστεί από σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις και αλλαγές πτήσεων. Περίπου χίλια μέλη ομάδων, μηχανικοί, στελέχη και προσωπικό της F1 αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια την τελευταία στιγμή, με ορισμένους να κινδυνεύουν να χάσουν την έναρξη της σεζόν.

Παρά το χάος, το μεγαλύτερο εμπόδιο αποφεύχθηκε: Τα μονοθέσια και ο βασικός εξοπλισμός είχαν ήδη μεταφερθεί από το Μπαχρέιν -χώρα που έχει επηρεαστεί από τις επιθέσεις- πριν ξεκινήσουν οι εκτεταμένες διακοπές πτήσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος του Australian Grand Prix, Τράβις Όλντ, επιβεβαίωσε ότι τα κοντέινερ με τα μονοθέσια βρίσκονται ήδη στο Άλμπερτ Παρκ, έτοιμα να μεταφερθούν στα γκαράζ ενόψει της έναρξης των δοκιμών την Παρασκευή.

Ωστόσο, το προσωπικό των ομάδων αναγκάστηκε να αποφύγει αεροδρόμια-κόμβους όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που επλήγησαν από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους. Η αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικές πτήσεις δημιούργησε επιπλέον πίεση, με αρκετά μέλη ομάδων -ακόμη και από τη McLaren και τη Mercedes- να παραμένουν μπλοκαρισμένα στο Μπαχρέιν.

Η Formula 1, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μέση Ανατολή, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς οι επόμενοι δύο αγώνες είναι προγραμματισμένοι σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία τον Απρίλιο. Η FIA ανακοίνωσε ότι η «ασφάλεια και η ευημερία όλων» θα καθορίσουν τις αποφάσεις για τις επερχόμενες διοργανώσεις, ενώ αντίστοιχες ανησυχίες υπάρχουν και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (World Endurance Championship), που ξεκινά στο Κατάρ.

Παρά τις δυσκολίες, οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι οι οδηγοί, οι μηχανικοί και οι επικεφαλής των ομάδων θα βρίσκονται κανονικά στη Μελβούρνη. Ορισμένα μέλη χαμηλότερων βαθμίδων ίσως καθυστερήσουν, αλλά δεν αναμένεται να επηρεαστεί η διεξαγωγή του Grand Prix.

