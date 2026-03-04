ΝΑΤΟ: Στόχος του ιρανικού πυραύλου ήταν η Τουρκία

Στόχος του βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και καταρρίφθηκε ενώ διέσχιζε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας καθ' οδόν προς τη νότια Τουρκία, ήταν η Τουρκία ανέφερε το ΝΑΤΟ.

Συντρίμμια του νατοϊκού πυραύλου έπεσαν σε ανοιχτή περιοχή στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές, πρόσθεσε το υπουργείο.

Türkiye'ye yönelen balistik füzeyi imha eden önleyici mühimmatın düşen parçası Hatay'da görüntülendi. pic.twitter.com/oV9reU3ewd — Nirvana Haber | Son Dakika (@nirvanahabercom) March 4, 2026

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση που στοχεύει έδαφος ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ. Το Ιράν είχε αποφύγει να επιτεθεί στη γειτονική του Τουρκία μέχρι τώρα.

Οι ΗΠΑ διατηρούν μια σημαντική στρατιωτική βάση στη νότια Τουρκία, την Ιντσιρλίκ, μια εγκατάσταση που μοιράζονται με τον τουρκικό στρατό.

Turkey said that NATO air defenses destroyed a ballistic missile fired from Iran as it headed into Turkish airspace, marking the first time the alliance member has been drawn into the expanding Middle East conflict https://t.co/R2a76SSqYc pic.twitter.com/ADUWZRIqeq — Reuters (@Reuters) March 4, 2026

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χακάν Φιντάν τηλεφώνησε στον Ιρανό ομόλογό του, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να αποφύγει οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να διευρύνουν τη σύγκρουση.

Η Τουρκία κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη στην Άγκυρα στο υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθεί και να εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με το περιστατικό με βαλλιστικό πύραυλο, δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «έχουμε δικαίωμα απάντησης σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες».

«Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η Άγκυρα.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά την εκτόξευσή του από το Ιράν και τη διέλευσή του από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε με επιτυχία και εγκαίρως από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έχει διαπιστωθεί ότι το τα πυρομαχικά που έπεσαν στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι ανήκαν σε πυρομαχικά αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκαν στην αναχαίτιση μετά την καταστροφή της εν λόγω απειλής στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ενώ η Τουρκία υποστηρίζει την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη, είναι ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εδάφους της και των πολιτών της, ανεξάρτητα από το ποιον ή από πού προέρχεται η απειλή.

Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας.

Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας».



