Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει περισσότερα από 20 ιρανικά πλοία από την έναρξη της σύγκρουσης με την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P March 4, 2026

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν με τορπίλη από υποβρύχιο ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που αμερικανικό υποβρύχιο χρησιμοποιείται για να εκτοξεύσει τορπίλη εναντίον εχθρικού πλοίου από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που πίστευε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο. «Αντίθετα, βυθίστηκε από τορπίλη. Ένας ήσυχος θάνατος».

