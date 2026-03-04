Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ έπληξαν ή βύθισαν περισσότερα από 20 ιρανικά πλοία - Δείτε εικόνες

O Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, νωρίτερα ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν με τορπίλη από υποβρύχιο ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Επιθέσεις σε ιρανικά πλοία

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει περισσότερα από 20 ιρανικά πλοία από την έναρξη της σύγκρουσης με την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. 

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν με τορπίλη από υποβρύχιο ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που αμερικανικό υποβρύχιο χρησιμοποιείται για να εκτοξεύσει τορπίλη εναντίον εχθρικού πλοίου από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που πίστευε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο. «Αντίθετα, βυθίστηκε από τορπίλη. Ένας ήσυχος θάνατος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark