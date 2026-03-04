Παρατείνει έως και την Κυριακή 15 Μαρτίου την αναστολή όλων των πτήσεων της από και προς το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και το Αμμάν, η αεροπορική εταιρεία Wizz Air.

Σε ότι αφορά τις πτήσεις της από το Ηνωμένο Βασίλειο προς Τζέντα και Μεδίνα, η Wizz Air σε ανακοίνωση της αναφέρει πως θα επαναρχίσουν από τις 8 Μαρτίου, όπως είχε προγραμματιστεί.

«Η αεροπορική εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τοπικές και διεθνείς αρχές, οργανισμούς ασφάλειας αεροπορίας, αρχές ασφαλείας και αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις θα επανεξετάζονται συνεχώς και το πρόγραμμα πτήσεων μπορεί να προσαρμοστεί καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.» αναφέρει η εταιρεία τονίζοντας πως η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητα της.

Τέλος, ενημερώνει πως οι επιβάτες με επηρεαζόμενες κρατήσεις θα ενημερωθούν απευθείας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους.

Διαβάστε περισσότερα για την Κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.