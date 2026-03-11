Πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πρόεδρος Τραμπ και ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για πολυετή αναμέτρηση, απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις περί επικείμενου τέλους της σύγκρουσης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε την αποδυνάμωση του Ιράν σε υποδομές, πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες, καθώς και την απώλεια εμπιστοσύνης του καθεστώτος στους πολίτες της χώρας.

Ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ και ισραηλινοί αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του, οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν έτοιμοι για πολυετή αναμέτρηση.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Αντιφατικό κλίμα επικρατεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ διανύουμε τη δωδέκατη μέρα τόσο σε επιχειρησιακό όσο κυρίως σε επικοινωνιακό επίπεδο.



Συγκεκριμένα, τον ρυθμό έδωσε ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος αφού περιέγραψε πόσο πολύ έχει αποδυναμωθεί το Ιράν σε υποδομές, στις πυρηνικές και βαλλιστικές του δυνατότητες, όπως επίσης και στην εμπιστοσύνη που εμπνέει το καθεστώς της Τεχεράνης στους πολίτες της χώρας, εξέφρασε την άποψη ότι ο πόλεμος σύντομα τελειώνει.



Λίγες ώρες αργότερα, την ίδια αίσθηση απέπνεαν δηλώσεις ισραηλινών στρατιωτικών αξιωματούχων, με χαρακτηριστικότερο τον εκπρόσωπο του IDF, Έφι Ντέφριν, ο οποίος στη χθεσινοβραδινή τακτική του ενημέρωση στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια αναφερόταν με λεπτομέρειες στον συνολικό απολογισμό των επιχειρήσεων κατά του Ιράν και στους στόχους που είχαν πληγεί. Τη σκυτάλη πήραν τηλεοπτικοί σχολιαστές που τόνιζαν πως ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύει τις τελευταίες μέρες το Ιράν κατά του Ισραήλ μειώθηκε κατά 90%, δίνοντας την εντύπωση πως η ιρανική απειλή σε κάθε επίπεδο έχει μειωθεί αισθητά.



Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ αφού επιβεβαίωσε το ίδιο συμπέρασμα, πρόσθεσε στις χθεσινές του δηλώσεις πως η ανατροπή του θεοκρατικού ιρανικού καθεστώτος θα μπορούσε να περιμένει ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου, ενώ άρχισε να εκφράζεται η εκτίμηση από χθες στα ισραηλινά ΜΜΕ ότι ανεξάρτητα από την επιτυχή έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η πολιτική εξουσία των κληρικών στο Ιράν θα χρειαζόταν τουλάχιστον έναν χρόνο από σήμερα για να ανατραπεί. Την όλη εικόνα συμπλήρωσε χθες η πληροφορία που μεταδόθηκε στα κρατικά μέσα, ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται στο Ισραήλ ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στίβεν Γουίτκοφ μία είδηση που ερμηνεύθηκε ότι, έως την άφιξή του, είναι εξαιρετικά πιθανόν να έχει επέλθει πλέον μία γενικότερη αποκλιμάκωση.

Η χειρότερη νύχτα παντού

Σε επιχειρησιακό επίπεδο όμως η εικόνα είναι διαφορετική. Ανεξάρτητα από τις αδιάκοπες ισραηλινές επιδρομές σε Ιράν και Λίβανο, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αποδείχθηκε πως τήρησε τη χθεσινή του υπόσχεση ότι η 11η μέρα του πολέμου θα είναι η σφοδρότερη σε αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν, με έμφαση την Τεχεράνη. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα ‘κόκκινη γραμμή’ η πληροφορία που έφερε το Ιράννα ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ μία είδηση που σήμερα επιβεβαιώθηκε από την CENTCOM, ανακοινώνοντας ότι κατέστρεψε 16 ιρανικά πολεμικά πλοία ενώ ναρκοθετούσαν θαλάσσιες περιοχές του Κόλπου.



Κατά κοινή ομολογία, η χθεσινή νύχτα ήταν η χειρότερη που έζησαν όλες οι πόλεις του βορείου και κεντρικού Ισραήλ, με τα έξι κύματα ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων να προκαλούν το αδιαχώρητο στα καταφύγια και τους υπόγειους σταθμούς του μετρό του Τελ Αβίβ, με απολογισμό υλικές ζημιές και 31 τραυματίες.



Και ενώ Λευκός Οίκος και Ισραήλ αρχίζουν να μιλούν δημόσια πως το τέλος του πολέμου πλησιάζει, αντιθέτως οι Φρουροί της Επανάστασης με σημερινή τους ανακοίνωση δηλώνουν πανέτοιμοι για έναν πόλεμο που μπορεί να κρατήσει χρόνια.



Πηγή: Deutsche Welle

