Καθ' οδόν για το Βέλγιο ο Κάρλες Πουτζδεμόν

Ο Καταλανός αυτονομιστής ηγέτης της Καταλωνίας Κάρλες Πουτζδεμόν είναι στον δρόμο της επιστροφής στο Βέλγιο, αφού ξέφυγε από την αστυνομία μετά την εμφάνισή του σε πολιτική συγκέντρωση στη Βαρκελώνη παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του στην Ισπανία, όπως δήλωσε σήμερα το κόμμα του.

Ο γενικός γραμματέας του κόμματος Junts per Catalunya ("Μαζί για την Καταλωνία"), Ζόρντι Τουρούλ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RAC1 πως δεν ξέρει αν ο Πουτζδεμόν έχει ήδη φθάσει στο Βατερλό, όπου ζει αυτοεξόριστος αφού ηγήθηκε μιας αποτυχημένης απόπειρας για την απόσχιση της Καταλωνίας το 2017.

Η σύντομη παρουσία του Πουτζδεμόν στο ισπανικό έδαφος και η κινηματογραφική διαφυγή του εξόργισε τους συντηρητικούς αντιπάλους του που είχαν ήδη αντιτεθεί σφόδρα στον νόμο περί αμνηστίας των αυτονομιστών του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ με αντάλλαγμα την υποστήριξή τους στην κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας ηγείται.

Κάνοντας τα πράγματα χειρότερα για τον Σάντσεθ, ο Τουρούλ είπε πως το Junts επανεξετάζει την υποστήριξή του καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως ο νόμος περί αμνηστίας δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του Πουτζδεμόν και άλλων δύο αυτονομιστών, που κατηγορούνται για κατάχρηση χρημάτων.

Είπε πως η υποστήριξη του Junts θα έχει "ένα πολύ στενό μονοπάτι προς τα εμπρός ή κανένα μονοπάτι" εκτός αν η Μαδρίτη ασκήσει μεγάλη πίεση για εφαρμογή του νόμου σε όλους.

"Η κατάσταση έχει αλλάξει κατά πολύ λόγω του πλαισίου και των παραμέτρων που κατέστησαν δυνατή τη συμφωνία μας, και θα πρέπει να δούμε αν αυτή έχει νόημα", είπε ο Τουρούλ.

Η κατηγορία σε βάρος του Πουτζδεμόν σχετίζεται με ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία που πραγματοποιήθηκε το 2017 η διεξαγωγή του οποίου κρίθηκε παράνομη από τα ισπανικά δικαστήρια. Ο Πουτζδεμόν λέει πως η ψηφοφορία ήταν νόμιμη και ως εκ τούτου οι σχετιζόμενες με αυτό κατηγορίες δεν έχουν βάση.

Ο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του παρέμειναν σιωπηλοί, και αρνήθηκαν αίτημα να απαντήσουν στην απειλή του Junts και στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Προεδρίας Φελίς Μπολάνιος δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Παρίσι πως την ευθύνη για την επιχείρηση είχε η καταλανική αστυνομία, η Mossos d'Esquadra.

"Είναι η αστυνομική δύναμη που είναι υπεύθυνη για να φέρνει σε πέρας τις εντολές του Ανώτατου Δικαστηρίου", είπε.

"Ο Πουτζδεμόν σχεδίαζε να πάει στο κοινοβούλιο"

Ο Τουρούλ, που έλαβε χάρη το 2021, αφού έμεινε τρία χρόνια στη φυλακή κατηγορούμενος για στάση, εξέγερση και κατάχρηση χρημάτων σε σχέση με την απόπειρα απόσχισης, δήλωσε πως ο Πουτζδεμόν σχεδίαζε να παρακολουθήσει την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο της Καταλωνίας για την επιβεβαίωση του σοσιαλιστή Σαλβαδόρ Ίγια ως νέου ηγέτη της περιφερειακής κυβέρνησης.

"Δεν ήρθε για να συλληφθεί στην Ισπανία αλλά για να ασκήσει τα πολιτικά δικαιώματά του", είπε ο Τουρούλ.

Όμως, αντί να πάει με τα πόδια από τη συγκέντρωση στο κοινοβούλιο, ο Πουτζδεμόν μπήκε σε ένα αυτοκίνητο λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του, και στη συνέχεια αποφάσισε την τελευταία στιγμή να φύγει επειδή πίστευε ότι δεν θα του επέτρεπαν την είσοδο, είπε ο Τουρούλ.

Πρόσθεσε πως ο Πουτζδεμόν δεν ήθελε να δώσει ευκαιρία να φωτογραφηθεί κατά τη σύλληψή του.

Ο δικηγόρος του Πουτζδεμόν, Γκονθάλο Μπόγιε, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό RAC1 πως ο Πουτζδεμόν έχει φύγει από την Ισπανία και είπε πως θα κάνει μια δημόσια δήλωση "τις επόμενες ημέρες".

Στο μεταξύ, η Mossos d'Esquadra και η κυβέρνηση του Σάντσεθ αντιμετωπίζουν ερωτήματα σχετικά με την αποτυχία τους να συλλάβουν τον πιο αναγνωρίσιμο φυγά της Ισπανίας ενόσω ήταν σε κοινή θέα.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου που ηγείται της έρευνας σε βάρος του Πουτζδεμόν για τον ρόλο του στην απόπειρα απόσχισης το 2017 κάλεσε σήμερα τη Mossos να δώσει εξηγήσεις για την εντυπωσιακή αποτυχία.

Ο δικαστής Πάμπλο Γιαρένα ζήτησε επίσης εξηγήσεις από το υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ των οποίων και για το αν υπήρχαν εντολές για επιτήρηση των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

