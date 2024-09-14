Reuters: Η Ρωσία κατασκευάζει drone-καμικάζι με κινεζικό κινητήρα

Με τη χρήση κινητήρων και άλλων ανταλλακτικών από την Κίνα, η Ρωσία άρχισε από πέρυσι να παράγει ένα νέο επιθετικό drone μεγάλης εμβέλειας, το Garpiya-A1, το οποίο έχει αναπτύξει στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο πηγές από ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών και έγγραφα που είδε το Reuters.

Οι πληροφορίες, που περιελάμβαναν μια σύμβαση παραγωγής για το νέο drone, εταιρική αλληλογραφία για τη διαδικασία κατασκευής και οικονομικά έγγραφα- ανέφεραν ότι η IEMZ Kupol, θυγατρική της ρωσικής κρατικής εταιρείας όπλων Almaz-Antey, παρήγαγε περισσότερα από 2.500 Garpiyas από τον Ιούλιο του 2023 έως Ιούλιος 2024.

Η ύπαρξη του νέου ρωσικού drone που ενσωματώνει κινεζική τεχνολογία δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν.

Η IEMZ Kupol και η Almaz-Antey δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι δύο πηγές ανέφεραν ότι το Garpiya έχει αναπτυχθεί εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών στόχων στην Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, καθώς και θύματα τόσο σε πολίτες όσο και σε στρατιωτικούς.

Επίσης, οι δύο πηγές μοιράστηκαν με το Reuters φωτογραφίες οι οποίες -από ό,τι είπαν- ήταν εικόνες από τα συντρίμμια από χτύπημα ενός Garpiya στην Ουκρανία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Reuters βρήκε πληροφορίες που ενισχύουν αυτό το συμπέρασμα, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις εικόνες ανεξάρτητα.

Οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν ούτε αυτοί ούτε η υπηρεσία τους λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών. Ζήτησαν επίσης να αποσιωπηθούν ορισμένες λεπτομέρειες, όπως ημερομηνίες, που σχετίζονται με τα έγγραφα.

Ο Samuel Bendett, του think tank με έδρα την Ουάσιγκτον Centre for a New American Security, δήλωσε στο Reuters ότι εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία δεν είναι τόσο εξαρτώμενη από τα ιρανικά σχέδια για drones μεγάλης εμβέλειας.

«Αν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η Ρωσία μπορεί πλέον να βασίζεται περισσότερο στην εγχώρια παραγωγή και προφανώς στην Κίνα» είπε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε στο Reuters ότι το Πεκίνο ελέγχει αυστηρά τις εξαγωγές ειδών με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των drones.

«Σε ό,τι αφορά την ουκρανική κρίση, η Κίνα ήταν πάντα δεσμευμένη στην προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και της πολιτικής διευθέτησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν διεθνείς περιορισμοί στο εμπόριο της Κίνας με τη Ρωσία.

