Η συνάντηση Μπάιντεν - Στάρμερ χθες στον Λευκό Οίκο δεν έκανε σοφότερο τον πλανήτη σχετικά με το εάν η Ουκρανία θα πάρει τελικά το πράσινο φως για να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ώστε να πλήξει εδάφη στα βάθη της ρωσικής επικράτειας.

Ο Κιρ Στάρμερ ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν και να συζητήσει μαζί του για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, μετά τη συνάντηση όταν ρωτήθηκε για το καυτό θέμα απάντησε: «Είχαμε μια μακρά και παραγωγική συζήτηση για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, όπως θα περίμενε κανείς.

Δεν πρόκειται για συγκεκριμένη απόφαση, αλλά προφανώς θα επανέλθουμε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε λίγες μέρες με μια ευρύτερη ομάδα ατόμων, αλλά αυτή ήταν μια πολύ σημαντική πρόσκληση από τον πρόεδρο να συζητήσουμε σε αυτό το επίπεδο για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα».

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για λήψη απόφασης, η Δύση δεν έχει δώσει μέχρι τώρα το πράσινο φως.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συζητήσεις είπαν στο Reuters ότι ο Κιρ Στάρμερ ζητούσε την έγκριση των ΗΠΑ για να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους Storm Shadow για εκτεταμένες επιθέσεις στη Ρωσία.

Πρόσθεσαν ότι πίστευαν πως ο κ. Μπάιντεν θα ήταν θετικός.

Η έγκριση του Αμερικανού προέδρου είναι απαραίτητη επειδή τα εξαρτήματα του Storm Shadow κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, αναφέρει το skynews.

Αλλά όταν μίλησε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Στάρμερ, παρ' όλο που πιέστηκε να δώσει απάντηση, απέφυγε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι οποιοδήποτε βήμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση της σύγκρουσης και έχουν κινηθεί προσεκτικά μέχρι στιγμής, ωστόσο, υπήρξαν αναφορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο κ. Μπάιντεν μπορεί να αλλάξει την πολιτική της κυβέρνησής του.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη απείλησε τη Δύση, προειδοποιώντας ότι εάν επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει εντός του ρωσικού εδάφους θα έβαζε τη Μόσχα σε «πόλεμο» με το ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση, επέμεινε ότι η απόφαση θα «αλλάξει σημαντικά» τη φύση του πολέμου. «Αυτό θα σημαίνει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αν είναι έτσι, τότε, έχοντας κατά νου την αλλαγή στην ίδια την ουσία αυτής της σύγκρουσης, θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις με βάση τις απειλές που θα μας δημιουργηθούν».

Όταν ρωτήθηκε για τις απειλές, ο Μπάιντεν απάντησε: «Δεν σκέφτομαι πολύ για τον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters, έχουν επισημάνει ότι η Ουκρανία έχει ήδη τη δυνατότητα να χτυπήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας drones, και ενώ οι αμερικανικοί πύραυλοι θα ενίσχυαν αυτή την ικανότητα, όμως είναι πολύ δαπανηροί και περιορισμένοι σε αριθμό για να αλλάξουν τη συνολική εικόνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.