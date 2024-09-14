Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία μπορεί να καταστρέψει την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο με μη πυρηνικά όπλα ως απάντηση στη χρήση δυτικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Μόσχα έχει ήδη τυπικά τους λόγους για να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα μετά την εισβολή της Ουκρανίας στη ρωσική περιοχή Κουρσκ, αλλά μπορεί αντ’ αυτού να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις νέες τεχνολογίες όπλων της για να μετατρέψει το Κίεβο σε μια τεράστια, διαλυμένη περιοχή όταν εξαντληθεί η υπομονή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

