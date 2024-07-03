Καθώς στενεύει ολοένα και πιο πολύ ο κλοιός για τον Τζο Μπάιντεν μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θεωρείται η κορυφαία εναλλακτική λύση για να αντικαταστήσει τον αμερικανό πρόεδρο εάν τελικά εκείνος αποφασίσει να μην συνεχίσει την συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία, όπως δήλωσαν στο Reuters επτά ανώτερες πηγές που δεν ήθελαν να κατονομαστούν από την εκστρατεία του Μπάιντεν και από την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών οι οποίοι έχουν γνώση του θέματος.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί με επιρροή έχουν προτείνει εναλλακτικές επιλογές όπως ο Γκάβιν Νιούσομ από την Καλιφόρνια, η Γκρέτσεν Γουίτμερ από το Μίσιγκαν και ο Τζος Σαπίρο από την Πενσυλβάνια. Αλλά όπως δηλώνουν οι πηγές το να προσπαθείς να παρακάμψεις την Καμάλα Χάρις είναι ευχής έργο και θα ήταν σχεδόν αδύνατο.

Εάν η 59χρονη Καμάλα ανακοινωνόταν ως η υποψήφια για την προεδρία στην θέση του Μπάιντεν τότε θα αναλάβει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την εκστρατεία του Μπάιντεν και θα κληρονομήσει τις υποδομές της εκστρατείας, δήλωσαν οι πηγές. Έχει επίσης την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα μεταξύ όλων των εναλλακτικών επιλογών και την υψηλότερη δημοσκοπική θέση μεταξύ των Δημοκρατικών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σοβαρά υποψήφιοι, πρόσθεσαν οι πηγές.

Σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τρίτη, η Καμάλα Χάρις υστερούσε κατά μία ποσοστιαία μονάδα από τον Τραμπ με 42% προς 43%, στατιστικά εξίσου ισχυρή με του Μπάιντεν.

Επίσης, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζιμ Κλάιμπερν, ο άνθρωπος που ήταν ο βασικός για τη νίκη του Μπάιντεν το 2020, είπε στο MSNBC ότι θα υποστήριζε την Χάρις αν θέσει υποψηφιότητα για τους Δημοκρατικούς και ο Μπάιντεν παραιτηθεί.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να κερδίσεις την υποψηφιότητα έναντι της αντιπροέδρου», είπε ο Μάικλ Τρουχίλο, ένας Δημοκρατικός στρατηγός από την Καλιφόρνια που εργάστηκε για την εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον το 2008 και το 2016.

Πηγή: skai.gr

