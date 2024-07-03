Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ισοφάρισε τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα στη μάχη ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, σε μια ένδειξη ότι ο αγώνας παραμένει αμφίρροπος ακόμα και μετά τις επιδόσεις του Δημοκρατικού σε πρόσφατη τηλεμαχία στις οποίες ασκήθηκε σκληρή κριτική, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Ο Μπάιντεν και ο Τραμπ είχαν έκαστος ποσοστό στήριξης 40% μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη διήμερη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε χθες. Προηγούμενη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που διενεργήθηκε στις 11-12 Ιουνίου έδειξε ότι ο Τραμπ είχε προβάδισμα 2 ποσοστιαίων μονάδων, με 41% έναντι 39% για τον Μπάιντεν.

Οι δύο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι σε τηλεοπτική αναμέτρηση την περασμένη Πέμπτη, όπου ο Μπάιντεν κόμπιαζε καθ’ όλη τη διάρκεια του ντιμπέιτ και δεν κατάφερε να αντικρούσει τις επιθέσεις του Τραμπ.

Η νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδειξε επίσης ότι μετά την τηλεμαχία, περίπου ένας στους τρεις Δημοκρατικούς πιστεύει ότι ο Μπάιντεν θα πρέπει να αποχωρήσει από τον αγώνα, κάτι που ο ίδιος έχει δεσμευθεί ότι δεν πρόκειται να κάνει.

Αναποφάσιστος 1 στους 5

Η δημοσκόπηση, που συγκέντρωσε απαντήσεις διαδικτυακά και πανεθνικά από 1.070 Αμερικανούς ενήλικες, είχε περιθώριο λάθους 3,5 ποσοστιαίων μονάδων για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, πολλοί εκ των οποίων παραμένουν αναποφάσιστοι ενώ απομένουν περίπου 4 μήνες έως τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

- Ένας στους πέντε εγγεγραμμένους ψηφοφόρους δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος ποιον θα ψηφίσει, ότι θα επιλέξει διαφορετικό υποψήφιο ή ότι δεν θα προσέλθει καν στις κάλπες.

- Η τελευταία δημοσκόπηση δεν περιελάμβανε ερώτηση για τη στήριξη στο πρόσωπο του ανεξάρτητου υποψηφίου Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Η δημοσκόπηση του Ιουνίου έδειξε ότι το 10% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων θα τον στήριζε εάν συμμετείχε στις κάλπες.

Προβληματίζει η ηλικία του Μπάιντεν

Ενώ οι πανεθνικές δημοσκοπήσεις δίνουν σημαντικές ενδείξεις για τη στήριξη των Αμερικανών προς τους πολιτικούς υποψηφίους, είναι λίγες μόλις οι πολιτείες που τυπικά καθορίζουν τις ισορροπίες στο αμερικανικό Κολλέγιο των Εκλεκτόρων, που τελικά αποφασίζει ποιος κερδίζει τις προεδρικές εκλογές.

Και οι δύο υποψήφιοι έχουν σημαντικά τρωτά σημεία. Στην περίπτωση του Μπάιντεν αυτά περιλαμβάνουν τις ανησυχίες για την ηλικία του –είναι 81 ετών-- που έχουν μεγεθυνθεί λόγω της επίδοσής του στο ντιμπέιτ.

Η τελευταία δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 83% των Δημοκρατικών και το 97% των Ρεπουμπλικάνων συμφωνούν με τη δήλωση ότι στο ντιμπέιτ, ο «Μπάιντεν έχανε τα λόγια του και φαινόταν η ηλικία του». Μόνο το 58% των Δημοκρατικών και το 11% των Ρεπουμπλικάνων είχε την ίδια αξιολόγηση για την επίδοση του Τραμπ στην τηλεμαχία.

Ο Τραμπ, 78 ετών, έγινε τον Μάιο ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ --είτε εν ενεργεία είτε πρώην-- που καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο και ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με πιθανή φυλάκιση αφού το σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο για 34 κατηγορίες που σχετίζονται με πληρωμές ποσών σε πορνοστάρ πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

