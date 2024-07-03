Ανακλήθηκε η άδεια ενός ανεξάρτητου τουρκικού ραδιοφωνικού σταθμού με την αιτιολογία ότι άφησε έναν καλεσμένο σε μια εκπομπή του σταθμού να μιλήσει για τη «γενοκτονία των Αρμενίων», ανακοίνωσε σήμερα το Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας (RTÜK).

«Το RTÜK ανακάλεσε την άδεια του Açik Radyo. Ο λόγος είναι ότι η διοίκηση του σταθμού δεν τήρησε την πενθήμερη αναστολή (σε ένα από τα προγράμματά του) που είχε επιβληθεί για "υποκίνηση μίσους και εχθρότητας"», δήλωσε με ανάρτηση στο X ο Ιλχάν Ταστζί, μέλος του RTÜK, που έχει διορίσει η αντιπολίτευση.

Η Ντιντέμ Γκεντσούρκ συντονίστρια του προγράμματος αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου.

Το Açik Radyo, το οποίο εκπέμπει για σχεδόν 30 χρόνια και δηλώνει πως είναι «ανοιχτό σε όλες τις φωνές», καταδικάστηκε στα τέλη Μαΐου με πρόστιμο και πενθήμερη απαγόρευση μετάδοσης εκπομπής του που μεταδόθηκε στις 24 Απριλίου. Στην εκπομπή αυτή ένας καλεσμένος αναφέρθηκε στις σφαγές των Αρμενίων που διέπραξαν το 1915 οθωμανικά στρατεύματα, χαρακτηρίζοντάς τις σφαγές αυτές «γενοκτονία», όπως πολλοί ιστορικοί.

Το RTÜK, στην απόφασή του, επέκρινε τον σταθμό ότι δεν «επιχείρησε να διορθώσει τις δηλώσεις του καλεσμένου».

Η γενοκτονία των Αρμενίων του 1915 αναγνωρίζεται ως τέτοια από κυβερνήσεις και κοινοβούλια πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ο αριθμός των Αρμενίων που σφαγιάστηκαν υπολογίζεται μεταξύ 600.000 και 1,5 εκατομμυρίου.

Η Τουρκία, που προέκυψε από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1920, συνεχίζει να απορρίπτει τον όρο «γενοκτονία» και αναφέρεται σε «σφαγές» και σε λιμό, όπου οδήγησαν στον θάνατο 300.000 έως 500.000 Αρμενίων και άλλων τόσων Τούρκων.

Σε δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε μετά τα απόφαση, το Açik Radyo υπενθύμισε ότι «πάντα υπερασπιζόταν την ελευθερία σκέψης και έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου».

«Καμία έκφραση στο πρόγραμμα που τιμωρήθηκε δεν ξεπέρασε (αυτά) τα όρια», σημείωσε.

«Η απόφαση (...) του RTÜK για το Açik Radyo αντιβαίνει ξεκάθαρα με το άρθρο 26 του Συντάγματος που ρυθμίζει την ελευθερία σκέψης και έκφρασης», αντέδρασε στο Χ το τουρκικό συνδικάτο δημοσιογράφων TGS.

