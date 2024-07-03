Στην Τζαμάικα αναμένεται να φτάσει τις επόμενες ώρες ο τυφώνας Μπέριλ μετά το καταστροφικό του πέρασμα από την Καραϊβική, ο οποίος χτύπησε τα εξωτικά νησιά με ταχύτητες ανέμων που ξεπερνούσαν τα 260 χλμ της ώρα.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από το καταστροφικό του πέρασμα. Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ λέει ότι ο πυρήνας του «μεγάλου τυφώνα» θα περάσει κοντά ή πάνω από τη νότια Τζαμάικα φέρνοντας ένα «απειλητικό για τη ζωή» κύμα καταιγίδας.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα προέτρεψε τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης.

«Προτρέπουμε όλους τους Τζαμαϊκανούς να συμμορφωθούν με τις ειδοποιήσεις για εκκένωση εάν και εφόσον εκδοθούν», λέει σε ανάρτησή του στο Χ. Προσθέτει ότι όσοι ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, καθώς και εκείνοι σε περιοχές ιστορικά επιρρεπείς σε πλημμύρες και κατολισθήσεις ή στις όχθες ενός ποταμού ή μιας ρεματιάς», θα πρέπει επίσης να μετακινηθούν σε καταφύγιο ή σε ασφαλέστερες περιοχές, ακόμη και αν δεν υπάρχει επί του παρόντος εντολή εκκένωσης.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, το «μάτι του τυφώνα» βρίσκεται περίπου 50 μίλια (80 χλμ.) νότια-νοτιοανατολικά του Κίνγκστον, της πρωτεύουσας της Τζαμάικα.

Δορυφορικές εικόνες από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ δείχνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη «χτυπήσει» τη νοτιοανατολική ακτή του νησιού και το αεροδρόμιο του Montego Bay έχει καταγράψει ριπές ανέμου 85 χλμ την ώρα.

ΝΟΑΑ

Διακοπές ρεύματος

Σε ορισμένες περιοχές του Κίνγκστον, την πρωτεύουσα της Τζαμάικας η ηλεκτρική ενέργεια έχει διακοπεί - μια κίνηση των αρχών να προστατεύσουν το ηλεκτρικό δίκτυο εν όψει του τυφώνα.

Ο δρόμος που οδηγεί στο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πόλη, το Norman Manley International - που βρίσκεται σε χερσόνησο - είναι αποκλεισμένο.

Ο τυφώνας Μπέριλ έγινε η πρώτη καταιγίδα που εξελίχθηκε σε τυφώνα κατηγορίας 5 στον Ατλαντικό τη Δευτέρα, προτού εξασθενήσει και πέσει στην κατηγορία 4, που τον καταστεί ωστόσο, εξίσου καταστροφικό.

σε μια ακόμα καταστροφική κατηγορία 4. Κορυφώθηκε με ανέμους 165 mph (270 km/h)

Πηγή: skai.gr

