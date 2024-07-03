Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ευρύτατη αυτοδυναμία στο Εργατικό Κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ και ήττα ιστορικών διαστάσεων για τους Συντηρητικούς του Ρίσι Σούνακ δείχνουν και οι τελευταίες μεγάλες δημοσκοπήσεις αυτής της προεκλογικής περιόδου, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κύρια δημοσκόπηση με τη μέθοδο MRP, που υπολογίζει το αποτέλεσμα ανά περιφέρεια, παρουσιάστηκε αργά το απόγευμα από την εταιρεία YouGov για λογαριασμό του Sky News.

Οι Εργατικοί εμφανίζονται να κερδίζουν 431 έδρες, δηλαδή αυτοδυναμία 106 εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων. Οι Συντηρητικοί φτάνουν μόλις τις 102 έδρες, στη χειρότερη επίδοση της ιστορίας τους μετά από τις 156 έδρες των εκλογών του 1906.

Ακολουθούν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 72 βουλευτές, το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP) με 18 και έπεται το Reform UK με τρεις έδρες.

Αυτοδυναμία 119 εδρών δίνει στους Εργατικούς η δημοσκόπηση της Focaldata, δηλαδή 444 βουλευτές, έναντι 108 των Συντηρητικών. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες προβλέπεται να έχουν 57 βουλευτές, το SNP 15 και το Reform UK δύο.

Άλλη δημοσκόπηση με τη μέθοδο MRP από το More In Common, δίνει στους Εργατικούς 430 έδρες (αυτοδυναμία 105 εδρών) με 39% των ψήφων και στους Συντηρητικούς 126 έδρες με 23% των ψήφων. Τρίτο κόμμα σε αριθμό εδρών έρχονται οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 52 και ακολουθεί το SNP με 16. To Reform UK αναδεικνύει δύο βουλευτές με βάση αυτή τη μέτρηση.

Εν τω μεταξύ, στήριξη στον Κιρ Στάρμερ δήλωσε μία ημέρα πριν από τις εκλογές η εφημερίδα Sun. Είναι η πρώτη φορά που το δημοφιλές έντυπο στηρίζει τους Εργατικούς από το 2005.

«Είναι ώρα για αλλαγή», γράφει στο άρθρο της η εφημερίδα, καθώς οι «εξαντλημένοι» Συντηρητικοί πρέπει να περάσουν μια περίοδο στην αντιπολίτευση.

Εξάλλου, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του BBC ο υπουργός Εργασίας και στενός συνεργάτης του κ. Σούνακ Μελ Στράιντ παραδέχθηκε ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις οδεύουμε προς μία «τεράστια σαρωτική νίκη» των Εργατικών.

Όπως ισχυρίζεται δε ο Guardian, ο Ρίσι Σούνακ έχει εκμυστηρευτεί στον στενό κύκλο συνεργατών του ότι φοβάται πως μπορεί να χάσει την έδρα του στο Ρίτσμοντ και Νορθάλερτον. Θα γινόταν ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός στη Βρετανία που δεν εκλέγεται βουλευτής.

Πηγή: skai.gr

