Ευρωπαίος αξιωματούχος: Εντός 24 ωρών πιθανή αμερικανική επίθεση στο Ιράν

Η πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν εμφανίζεται πλέον αυξημένη, καθώς Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Την ίδια ώρα, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει ήδη λάβει την απόφαση για παρέμβαση, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί το εύρος και το χρονοδιάγραμμα της.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η κυβέρνηση του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει γειτονικές χώρες πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε επίθεση.

Ειδικότερα, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι «συνεχίζει να εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των πολιτών και των κατοίκων της», λίγο μετά την παρότρυνση των ΗΠΑ προς μέρος του προσωπικού τους να αποχωρήσει από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ.

Το Διεθνές Γραφείο Τύπου του Κατάρ πρόσθεσε ότι το μέτρο ελήφθη «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η βάση είχε στοχοποιηθεί τον Ιούνιο, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία κάλεσε Αμερικανούς πολίτες και το προσωπικό της να επιδείξουν «αυξημένη προσοχή», προτρέποντάς τους να περιορίσουν τις «μη απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις προς στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή».

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν οδηγήσει σε νέα επιδείνωση των σχέσεων της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ, θέτοντας τη Μέση Ανατολή σε κατάσταση αυξημένης έντασης με την Ουάσινγκτον να απειλεί με ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, άλλες χώρες της περιοχής επιχειρούν να αποκλιμακώσουν την ένταση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν εμπλακεί σε παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες για να αποτραπεί μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν, αναφέρει το CNN.

«Οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση θα έχει συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της οικονομίας της», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, και η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή τόσο με Ιρανούς όσο και με Αμερικανούς αξιωματούχους για την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν και, όπως σημειώνει διπλωματική πηγή της περιοχής, ενδεχομένως να είναι αργά πλέον.

«Αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις. Ο ρυθμός είναι αργός και, με αυτή την ταχύτητα, μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι είναι πολύ αργά», δήλωσε η πηγή.



