Το Αζερμπαϊτζάν απελευθέρωσε τέσσερις Αρμένιους κρατούμενους που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των πολέμων μεταξύ των δύο χωρών το 2020 και το 2023, ανακοίνωσε η Αρμενία την Τετάρτη, σε ένα ακόμη σημάδι ομαλοποίησης των σχέσεων τους.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι και οι τέσσερις άνδρες ήταν σε καλή κατάσταση και κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα Ερεβάν, αφού αφέθηκαν ελεύθεροι από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν στη γέφυρα Χακάρι.

Οι τέσσερις, εξέτιαν ποινές φυλάκισης από 15 έως 20 έτη για εγκλήματα όπως γενοκτονία, κατασκοπεία και λαθρεμπόριο όπλων, σημειώνει το Reuters.

Τρεις από τους άνδρες είχαν συλληφθεί μετά τον 44ήμερο πόλεμο του 2020, στον οποίο το Αζερμπαϊτζάν βγήκε νικηφόρο. Ο τέταρτος άνδρας, ο Βαγκίφ Χατσατουριάν, συνελήφθη τον Ιούλιο του 2023.

Οι δύο χώρες βρισκόταν σε πόλεμο για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μια ορεινή περιοχή εντός του Αζερμπαϊτζάν που απολάμβανε de facto ανεξαρτησία για τρεις δεκαετίες, έως ότου το Μπακού ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο το 2023. Σχεδόν όλοι οι περίπου 100.000 Αρμένιοι του Καραμπάχ κατέφυγαν τότε στην Αρμενία.

Πηγή: skai.gr

