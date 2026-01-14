Η πίεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να τεθεί ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών θα έβλαπτε τις τράπεζες και τους καταναλωτές χαμηλότερου εισοδήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Air Lines Inc., Εντ Μπάστιαν.

«Οι δευτερογενείς επιπτώσεις είναι αρκετά σημαντικές, όταν σκεφτεί κανείς κάτι που φαίνεται καλή ιδέα για να βοηθήσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και να προσφέρει κάποια ανακούφιση από τα επιτόκια», είπε ο Μπάστιαν σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο Bloomberg Television.

«Η πραγματικότητα είναι ότι θα καταργήσει τη δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε πίστωση και θα παγώσει τεράστιες γραμμές πίστωσης, τις οποίες οι τράπεζες δεν θα μπορούν να αντέξουν οικονομικά».

Ο Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επέμεινε στην απαίτησή του οι εκδότες καρτών να μειώσουν τα επιτόκια στο 10% και να τα διατηρήσουν εκεί για έναν χρόνο. Έθεσε προθεσμία συμμόρφωσης την 20ή Ιανουαρίου, λέγοντας ότι οι δανειστές θα βρίσκονται «σε παραβίαση του νόμου» αν δεν συνεργαστούν έως τότε.

Τα προγράμματα πιστότητας των αεροπορικών εταιρειών, που περιλαμβάνουν συν-επώνυμες πιστωτικές κάρτες, αποτελούν κρίσιμη πηγή εσόδων για τους αερομεταφορείς. Η Delta, με έδρα την Ατλάντα, συνεργάζεται με την American Express Co., «οπότε αυτό δεν είναι ένα εισοδηματικό επίπεδο στο οποίο εστιάζουμε στη δραστηριότητά μας», πρόσθεσε ο Μπάστιαν.

Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, που τα τελευταία χρόνια κινούνται πάνω από το 20%, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο νομοθετών και από τα δύο κόμματα στις ΗΠΑ, με νομοσχέδια που προτείνουν παρόμοια ανώτατα όρια και συναντούν σθεναρή αντίσταση από τον κλάδο. Η ζήτηση από καταναλωτές υψηλών δαπανών παραμένει ισχυρή και το 2026 ξεκίνησε με διψήφια αύξηση στα επαγγελματικά ταξίδια, είπε ο Μπάστιαν. Παρ’ όλα αυτά, οι μετοχές της Delta υποχώρησαν την Τρίτη, αφού η διοίκηση έδωσε μια επιφυλακτική πρόβλεψη για το 2026, μετά από μια δύσκολη περσινή χρονιά.

Η Delta Air Lines υποχώρησε κατά 1,1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ στα 68,60 δολάρια, αφού είχε κλείσει με πτώση 2,4% την Τρίτη. Έχει προβάλει τα premium προϊόντα της στην καμπίνα και στο έδαφος, καθώς επιδιώκει να διαφοροποιηθεί από τους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους και να προσελκύσει εύπορους επιβάτες.

