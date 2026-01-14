Λογαριασμός
«Δολοφόνοι της νεολαίας του Ιράν»: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ΗΠΑ-Ισραήλ με αντίποινα

Kατηγορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας

Φρουροί της Επανάστασης

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ Φρουροί της Επανάστασης
