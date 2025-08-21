Να μην είναι αφελείς και να είναι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους για την Ουκρανία κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ο επικεφαλής του συνδικάτου Γερμανών στρατιωτών.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, ο συνταγματάρχης Αντρέ Βούεστνερ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να είναι αφελείς όταν συζητούν για μια ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, αλλά να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, η οποία είναι ότι θα χρειαστεί να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία μακροπρόθεσμα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχουν ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης στρατευμάτων μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει επίσης ότι είναι ανοιχτός στη γερμανική συμμετοχή.

Ο συνταγματάρχης Αντρέ Βούεστνερ, επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην υποβαθμίζουν το στρατιωτικό έργο, αλλά να είναι ειλικρινείς σχετικά με τις προκλήσεις, παρόλο που οποιαδήποτε γρήγορη κατάπαυση του πυρός φαίνεται απίθανη.

«Δεν θα είναι αρκετό να έχουμε μια χούφτα στρατηγούς και μικρότερες στρατιωτικές μονάδες να στελεχώνουν ένα διοικητήριο στην Ουκρανία», δήλωσε στο Reuters ο Wuestner, του οποίου η οργάνωση εκπροσωπεί περισσότερους από 200.000 εν ενεργεία και απόστρατους στρατιώτες. «Από την αρχή κιόλας, πρέπει να καταστεί σαφές στον Πούτιν, ότι είμαστε απολύτως σοβαροί σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας», είπε.

Και πρόσθεσε: «Σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη την υποστήριξη της Ουκρανίας, σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη την αντίδρασή μας σε περίπτωση που ο Πούτιν επιχειρήσει άλλη μια επίθεση στην Ουκρανία. Μια προσέγγιση "μπλόφα και προσευχή" θα ήταν εντελώς αμελής και θα αύξανε τον κίνδυνο κλιμάκωσης».

«Οι Ευρωπαίοι παραμένουν στρατιωτικοί νάνοι και ήδη αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις νέες δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ που ανέλαβαν στην τελευταία σύνοδο κορυφής», τόνισε ο Βούεστνερ. «Η Ευρώπη απέχει ακόμη πολύ από το να είναι σε θέση να αμυνθεί ανεξάρτητα», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

