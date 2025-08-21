Δείτε σοκαριστικό χάρτη με τις «διαδρομές» των εκατοντάδων ρωσικών drones και πυραύλων

Μαζική ρωσική επίθεση με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και τουλάχιστον έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες, σημειώθηκε τη νύχτα στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 574 drones ιρανικής κατασκευής (Shahed) και περίπου 40 πυραύλους διαφόρων τύπων. Ο χάρτης του monitorwarr που δείχνει τις «διαδρομές» των drones (με κίτρινο) και των πυραύλων (με κόκκινο), πραγματικά σοκάρει.

Αναλυτικά σύμφωνα με το Κίεβο:

◾️Οι ρωσικές επιθέσεις έφτασαν μέχρι και στο Ουζχορόντ, πολύ κοντά στα σύνορα. Ένα αμερικανικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρονικών επλήγη, τραυματίζοντας 15 άτομα, ένας καθαρά πολιτικός στόχος, όπως ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

◾️Στο Λβιβ, ένα άτομο σκοτώθηκε, τρία τραυματίστηκαν. Δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές. ◾️Στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, ένας άνδρας τραυματίστηκε, υπάρχουν ζημιές μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

◾️Στη Ζαπορίζια, ένα κύμα εκρήξεων προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες.

◾️Το Κίεβο και η γύρω περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας δέχτηκαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής είναι επίσης σε ισχύ.

◾️Στην πόλη Ρίβν εθεάθησαν στήλες καπνού μετά την επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη Kinzhal.

◾️Το Λουτσκ δέχτηκε επίθεση από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Έριξαν αρκετούς πυραύλους κρουζ εναντίον μιας αμερικανικής επιχείρησης στην Υπερκαρπαθία. Ήταν μια συνηθισμένη πολιτική επιχείρηση, μια αμερικανική επένδυση. Παρήγαν τόσο γνωστά οικιακά είδη όπως μηχανές καφέ. Και αυτός είναι επίσης ένας στόχος για τους Ρώσους. Πολύ αποκαλυπτικό» σχολίασε το πρωί ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν αυτή την επίθεση σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα απολύτως (...) Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι πρόκειται πραγματικά να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Χρειάζεται πίεση. Ισχυρές κυρώσεις, ισχυροί δασμοί» τόνισε, σε μήνυμά του προς τη Δύση, και ειδικά προς τον πρόεδρο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

