Πούτιν: Χρήσιμη και στη σωστή στιγμή η συνάντηση της Αλάσκας

Η συνάντηση της Αλάσκας με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν επίκαιρη, και πολύ χρήσιμη, δήλωσε το Σάββατο ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρώτη δήλωσή του μετά τη σύνοδο κορυφής του Άνκορατζ.



Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι συζήτησε τα αίτια της κρίσης στην Ουκρανία με τον Τραμπ. «Οι συνομιλίες στη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα ήταν ουσιαστικές και έφεραν τα (δύο) μέρη πιο κοντά στις απαραίτητες αποφάσεις» υποστήριξε δε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία σέβεται τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα ήθελε επίσης να επιλύσει την κρίση στην Ουκρανία με ειρηνικά μέσα», επέμεινε, όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TACC.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν ότι ο διάλογός τους θα συναντήσει αντίσταση από πολλές δυνάμεις, αλλά υπάρχει βούληση, δήλωσε πηγή του TASS μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε το Σάββατο στον Ουκρανό ηγέτη ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τα μέτωπα σε άλλα σημεία, εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από την αποχώρηση από τα εδάφη, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να δεσμευθεί ότι δεν θα εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Νωρίτερα, και οι Financial Times είχαν μεταδώσει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, λέγοντας ωστόσο ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο εάν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις.

Η απαίτηση διατυπώθηκε κατά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών. Ο Τραμπ στη συνέχεια μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη το Σάββατο, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες να εξασφαλίσουν εκεχειρία με τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.