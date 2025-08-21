Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι θα ήθελε να δει μια συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία πριν συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, σύμφωνα με το AFP.

Εν τω μεταξύ, προειδοποίησε ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για περαιτέρω μάχες, με τη Ρωσία να συγκεντρώνει στρατεύματα στο νότιο μέτωπο και την Ουκρανία να δοκιμάζει ένα νέο πύραυλο μακράς εμβέλειας.

«Θέλουμε να κατανοήσουμε τη δομή των εγγυήσεων ασφάλειας εντός 7-10 ημερών», δήλωσε ο Ζελένσκι, σε σχόλια προς τους δημοσιογράφους που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

«Πρέπει να κατανοήσουμε ποια χώρα θα είναι έτοιμη να κάνει τι σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή», είπε. Μια ομάδα συμμάχων με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία συγκροτεί μια στρατιωτική συμμαχία για να υποστηρίξει τις εγγυήσεις.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης την προτίμησή του για τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης, ζητώντας μια «ουδέτερη» ευρωπαϊκή χώρα, σημειώνει ο Guardian.

«Ελβετία, Αυστρία – συμφωνούμε... Για εμάς, η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ και μέρος της Ευρώπης. Και δεν είμαστε αντίθετοι», δήλωσε ο Ζελένσκι σχετικά με τους πιθανούς τόπους διεξαγωγής.

Πηγή: skai.gr

