Τουλάχιστον 25 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία

Τουλάχιστον 25 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού της νότιας Ινδίας, ενώ άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν σοβαρά, σημειώνει το BBC.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο Vanaja Fireworks Industry στο Βιρουδουνάγκαρ το βράδυ της Κυριακής. Το εργοστάσιο έπρεπε να είναι κλειστό, αλλά περίπου 50 εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές.

Μια δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε ενώ ήταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης, τραυματίζοντας 13 ακόμη άτομα, αν και κανένας δεν υπέστη σοβαρά εγκαύματα, όπως δήλωσε ένας περιφερειακός έφορος στο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστή και διεξάγεται έρευνα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος νοσηλεύεται, δήλωσε στο BBC Tamil ότι περίπου 25 άτομα εργάζονταν στη βεράντα μπροστά από το εργοστάσιο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον τρία δωμάτια και μετέτρεψε τμήματα του κτιρίου σε ερείπια.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης –οι οποίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί– επιβραδύνθηκαν σημαντικά καθώς πυροτεχνήματα συνέχιζαν να εκρήγνυνται μέσα στο κτίριο.

Έχει κατατεθεί καταγγελία εναντίον του ιδιοκτήτη του εργοστασίου και του εργοδηγού, οι οποίοι έχουν διαφύγει, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι έχουν συσταθεί τέσσερις ειδικές ομάδες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των θυμάτων συνεχίζονται τη Δευτέρα. Αξιωματούχοι της περιφέρειας δήλωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 22 από τους 25 νεκρούς –οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες.

Πηγή: skai.gr

