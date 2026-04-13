Ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση που εμφανίζεται ως «Ιησούς»

Αντιμέτωπος με αυξανόμενες αντιδράσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) φαίνεται να αφαίρεσε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση στο Truth Social που τον απεικόνιζε ως φιγούρα παρόμοια με τον Ιησού.

Η παραχθείσα από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) εικόνα, η οποία έδειχνε τον Τραμπ να εμφανίζεται να θεραπεύει έναν άρρωστο άνδρα σε νοσοκομειακό κρεβάτι, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ.

Η ανάρτηση έγινε μόλις λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δημοσίευσε ένα εκτενές μήνυμα επικρίνοντας τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, έναν σφοδρό επικριτή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Το BBC επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για διευκρινίσεις σχετικά με το γιατί αφαιρέθηκε η ανάρτηση. Η διαγραφείσα πλέον εικόνα έδειχνε τον Τραμπ, φορώντας έναν λευκό χιτώνα, με ένα χέρι που έλαμπε πάνω στο μέτωπο ενός άρρωστου άνδρα, κάτι που οι επικριτές είπαν ότι έμοιαζε με θρησκευτικούς πίνακες που δείχνουν τον Ιησού να θεραπεύει τους ασθενείς.

Το φόντο των εικόνων περιλάμβανε το Άγαλμα της Ελευθερίας, μια μεγάλη σημαία των ΗΠΑ να κυματίζει, μαχητικά αεροσκάφη και έναν αετό, καθώς και μια νοσοκόμα, μια γυναίκα που προσευχόταν και αυτό που φαινόταν να είναι ένας στρατιώτης με στολή.

Η κριτική για την εικόνα ήρθε γρήγορα, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που θεωρούνται κοντά στον Τραμπ και την κυβέρνηση.

Μεγάλο μέρος της κριτικής προήλθε επίσης από αμερικανικά ειδησεογραφικά μέσα που βασίζονται στην πίστη.

«Αυτό πάει πολύ μακριά. Ξεπερνά τη γραμμή», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπρόντι, δημοσιογράφος του Christian Broadcasting Network. «Ένας υποστηρικτής μπορεί να στηρίζει την αποστολή και να απορρίπτει αυτό».

Η αμφιλεγόμενη εικόνα αναρτήθηκε λιγότερο από μία ώρα μετά από μια ξεχωριστή ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην οποία επέκρινε τον Πάπα Λέοντα, αποκαλώντας τον «αδύναμο στο έγκλημα» και «τρομερό για την εξωτερική πολιτική».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.