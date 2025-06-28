Σχεδόν 200.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη σημερινή «Πορεία Υπερηφάνειας» στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών, αψηφώντας την απαγόρευση της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

«Υπολογίζουμε γύρω στους 180.000-200.000 ανθρώπους τον αριθμό των συμμετεχόντων. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τον ακριβή αριθμό επειδή ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε τόσος κόσμος στο Pride της Βουδαπέστης», είπε η πρόεδρος της εκδήλωσης, Βικτόρια Ραντβάνι.

The "illegal" Budapest Pride March 2025 pic.twitter.com/SkCfRR9Neg — Bastian Brauns (@BastianBrauns) June 28, 2025

Ο Οικολόγος δήμαρχος της πρωτεύουσας, Γκέργκελι Καρατσόνι, χαιρέτισε επίσης την πρωτοφανή κινητοποίηση. «Ευχαριστούμε, Βίκτορ Όρμπαν, που προώθησες μια πιο ανεκτική κοινωνία», ειρωνεύτηκε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κάποια επίσημη εκτίμηση, ωστόσο σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο στις πλατείες και τις λεωφόρους κατά μήκος της πορείας επικρατούσε κοσμοσυρροή.

Ο αναλυτής Σάμπολτς Πεκ σχολίασε ότι για τον Όρμπαν και το κόμμα του, το Fidesz, «αυτή η σημαντική επιτυχία του Pride είναι πολύ ενοχλητική» και θα έχει «πολιτικές συνέπειες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.