Το Σάββατο το πρωί δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Βουδαπέστη, μετατρέποντας σε μαζική αντιπολιτευτική πορεία μια απαγορευμένη συγκέντρωση υπέρ των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία κοντά στο δημαρχείο, με σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου και πλακάτ που σατίριζαν τον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν.

«Αυτό δεν αφορά μόνο την ομοφυλοφιλία… είναι η τελευταία στιγμή για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας», δήλωσε η Εστέρ Ρέιν Μπόντι. Ένα πλακάτ έγραφε: «Κανείς μας δεν είναι ελεύθερος όσο δεν είναι όλοι ελεύθεροι».

Ομάδες ακροδεξιών αντιδιαδηλωτών προσπάθησαν να παρέμβουν, αλλά η αστυνομία τους απώθησε και αναπροσανατόλισε τη διαδρομή για να αποφευχθούν συγκρούσεις.

Η κυβέρνηση Ορμπάν, που ακολουθεί χριστιανοσυντηρητική ατζέντα, έχει περιορίσει σταδιακά την τελευταία δεκαετία τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας. Τον Μάρτιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει την απαγόρευση παρελάσεων Υπερηφάνειας, επικαλούμενη την «προστασία των παιδιών». Οι αντίπαλοι του νόμου τον θεωρούν μέρος ευρύτερου κλυδωνισμού των δημοκρατικών ελευθεριών ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους.

Οι διοργανωτές ανέφεραν συμμετοχή από 30 χώρες – μεταξύ τους 70 ευρωβουλευτές. Πάνω από 30 πρεσβείες εξέφρασαν στήριξη, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε τις ουγγρικές Αρχές να επιτρέψουν την πορεία.

Εβδομήντα ουγγρικές οργανώσεις πολιτών, όπως η Hungarian Civil Liberties Union και η Διεθνής Διαφάνεια Ουγγαρίας, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή υποστήριξης, χαρακτηρίζοντας τον νόμο «μέσο εκφοβισμού της κοινωνίας».

«Το δικαίωμα στη συγκέντρωση είναι θεμελιώδες και δεν πρέπει να απαγορεύεται. Όποιος διαφωνεί έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί», τόνισε η Κριστίνα Αριάνι.

Ο δήμαρχος Βουδαπέστης, Γκεργκέι Καράτσονι, προσπάθησε να διοργανώσει την πορεία ως δημοτική εκδήλωση χωρίς άδεια, αλλά η αστυνομία την απαγόρευσε, επικαλούμενη το νόμο περί «προστασίας των παιδιών».

Ο πρωθυπουργός Ορμπάν προειδοποίησε για «νομικές συνέπειες» σε διοργανωτές και συμμετέχοντες, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπέντσε Τουζσόν ενημέρωσε ξένες πρεσβείες ότι η διοργάνωση απαγορευμένης εκδήλωσης τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός έτους και η συμμετοχή με πλημμέλημα. Ο Καράτσονι απάντησε ότι μια τέτοια ποινή «θα ενίσχυε τη δημοτικότητά του» – «Δεν το παίρνω στα σοβαρά», δήλωσε.

Ο αναλυτής Ζόλταν Νοβάκ από το Κέντρο Δίκαιης Πολιτικής Ανάλυσης σχολίασε ότι το θέμα επέτρεψε στην κυβέρνηση να ελέγξει την πολιτική ατζέντα και να συγκεντρώσει την εκλογική της βάση, καθώς το Fidesz αντιμετωπίζει πλέον ισχυρότερη πρόκληση από το κεντροδεξιό κόμμα του Πέτερ Μαγιάρ.

Πηγή: skai.gr

