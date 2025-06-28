Έξι άνθρωποι, οι τέσσερις εκ των οποίων ανήλικοι, τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε μια πλατεία της Νιμ, στη νότια Γαλλία όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ, σε άλλο ένα επεισόδιο που αποδίδεται στη σύγκρουση μεταξύ αντιπάλων συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική εισαγγελία, το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19.00 τοπική ώρα στη λαϊκή συνοικία Βαλντεγκούρ, που συνορεύει με την Πισεβέν. Στη συνοικία Πισεβέν, το 70% των 16.000 κατοίκων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η περιοχή αυτή θεωρείται επίκεντρο της δράσης των εμπόρων ναρκωτικών και στο παρελθόν έχουν συμβεί πολλά αιματηρά επεισόδια. Τον Αύγουστο του 2023 ένας 10χρονος σκοτώθηκε εκεί από αδέσποτη σφαίρα.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Σεσίλ Ζενσάκ, τα έξι θύματα είναι ηλικίας από 15 έως 20 ετών. Δύο από τους τραυματίες, ένας 15χρονος και ένας 17χρονος νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι δράστες έφτασαν με ένα όχημα, άνοιξαν πυρ και στη συνέχεια διέφυγαν.

Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον ή τους δράστες και να καθορίσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και το κίνητρό τους, πρόσθεσε η Ζενσάκ. Η εισαγγελέας δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο, μολονότι άλλες πηγές έκαναν λόγο για «πόλεμο συμμοριών».

Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι νέοι που τραυματίστηκαν ήταν ο στόχος των δραστών ή αν ήταν «παράπλευρα θύματα», επειδή, τη στιγμή της επίθεσης, η πλατεία Αβογκάρντο είχε αρχίσει να γεμίζει από κόσμο που έβγαινε από τα γύρω σπίτια για να δροσιστεί έπειτα από μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα.

«Κουραστήκαμε, φοβόμαστε, δεν αισθανόμαστε ασφάλεια εδώ (…) Κάτι πρέπει να γίνει», είπε ένας κάτοικος της συνοικίας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι συγκρούσεις με φόντο τη διακίνηση ναρκωτικών πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία, όπως έγινε στις αρχές του έτους στη Ρεν, στη Βρετάνη. Στις 5 Ιανουαρίου τρεις κουκουλοφόροι άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ομάδας διακινητών και διέφυγαν πεζή. Δεν τραυματίστηκε κανείς, όμως το βίντεο από την επίθεση σόκαρε τη Γαλλία. Στις 11 Ιανουαρίου, στην ίδια πόλη, ένας άνδρας πυροβόλησε βαποράκια που είχαν συγκεντρωθεί έξω από ένα κλειστό καπνοπωλείο, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

