Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία βρίσκεται στο Βατικανό για την αυριανή (Κυριακή) θρονική εορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου, πολιούχων της Ρώμης, έγινε δεκτή σήμερα από τον Πάπα Λέοντα τον ΙΔ'. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και μετέχουν σε αυτή ο Αρχιμανδρίτης Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου, και ο Εκκλησιάρχης Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος.

Απευθυνόμενος στον Πάπα Λέοντα των ΙΔ΄ ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ υπογράμμισε ότι «ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην θρονική αυτή εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης έχω την τιμή να μεταφέρω, στην Αγιότητά σας, το αδελφικό και ειλικρινές μήνυμα του αγαπητού Αδελφού εν Χριστώ, Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου».

«Την πρώτη φορά που η Αγιότητά Σας επέλεξε να προφέρει, κατά την διαδικασία εκλογής, την απλή αλλά δυνατή λέξη "ειρήνη", αντήχησε σε όλο τον κόσμο όχι ως μια συμβατική έκφραση ευγενείας, ή μια προβλεπόμενη περίφραση, αλλά ως ένα ευαγγελικό κάλεσμα, βαθιά επείγον και γεμάτο νόημα», πρόσθεσε ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος.

Παράλληλα, επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να απευθύνει έκκληση «υπέρ της προστασίας και της διατήρησης του status quo του ιστορικού μοναστηρίου της Αγίας Αικατερίνης του Σινά», ενώ αναφέρθηκε στην σημασία του να τύχει εγγύησης η ασφάλεια και η προστασία των Χριστιανών που ζουν στην Μέση Ανατολή.

Ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος ευχήθηκε, δε, «να υπογραφούν συνολικές ειρηνευτικές συμφωνίες», με ιδιαίτερη αναφορά στη σύρραξη στη Γάζα και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στην Αφρική.

Ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της κοινής επίσκεψης που πρόκειται να πραγματοποιήσουν -στα τέλη Νοεμβρίου στην Νίκαια της Μικράς Ασίας- ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τον εορτασμό των 1.700 χρόνων από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπως και στην επίσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο ποντίφικας στο Φανάρι κατά το ίδιο, πάντα, ταξίδι του.

«Προσευχόμαστε ώστε ο κοινός εορτασμός της Νίκαιας, να μετατραπεί σε ακρογωνιαίο λίθο των ανανεωμένων και ενισχυμένων προσπαθειών μας, με στόχο να γιορτάσουμε, μαζί, την μεγάλη Εορτή του Πάσχα, όπως έχει ήδη προταθεί» τόνισε ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ.

Πηγή: Αγία Έδρα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

