Αντιπρόσωποι από επτά βαλκανικές χώρες λαμβάνουν μέρος στο Βαλκανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ (Balkan Business Forum) που οργανώθηκε από το βουλγαρο-τουρκικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σήμερα στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Το Φόρουμ συγκεντρώνει για τέταρτη συναπτή χρονιά επιχειρηματίες, εκπροσώπους θεσμών και επενδυτές.

Η φετινή έκδοσή του είναι αφιερωμένη στον στρατηγικό διάλογο, την ανάπτυξη με γνώμονα την καινοτομία και τις επιχειρηματικές συμπράξεις.

Στην εναρκτήρια ομιλία του μόλις ξεκίνησε το Φόρουμ, ο ιδιοκτήτης της Regnum Bulgaria, Ουφούκ Οζτούρκ, ανέφερε πως η Regnum δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς, την ενέργεια, τη μεταφορά καυσίμων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη φιλοξενία και τα ακίνητα. Λειτουργεί στη Βουλγαρία από το 2000 και επιδιώκει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλες βαλκανικές χώρες.

Ο πρόεδρος του τουρκο-βουλγαρικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Μουσταφά Ζεκί Σαριμπεκίρ δήλωσε πως η πλήρης ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν σημαίνει πως η Σόφια και το Παρίσι είναι στην ουσία ισότιμα. Πρόσθεσε: «Χάρη στη Βουλγαρία μπορούμε να πάμε στην Ευρώπη. Προσκαλώ επίσης τις βουλγαρικές εταιρείες να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία για να εισέλθουν στην αγορά της Ανατολής».

Η αντιδήμαρχος του Μπάνσκο Σάσκα Βάτσκοβα είπε: «Το Βαλκανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ έχει μια ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή, κάτι που αντανακλά τόσο την πολιτισμική και ιστορική ποικιλία της βαλκανικής χερσονήσου όσο και την ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα». Πρόσθεσε πως η προοπτική για συνεργασία μεταξύ των βαλκανικών κρατών σε τομείς όπως η καινοτομία, η τεχνολογία, το εμπόριο, η ενέργεια, η επιμελητεία, που βρίσκονται στο επίκεντρο του φετινού φόρουμ, είναι τεράστια.

Το Balkan Business Forum διεξάγεται υπό τον τίτλο «Τα Βαλκάνια: Μια οικονομική Γέφυρα μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης». Αντιπρόσωποι από τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο και τη Σερβία παίρνουν μέρος σε αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

