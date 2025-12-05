Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι η ένταξη των Βουλγάρων στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας θα επιταχύνει σημαντικά την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο κ. Ράντεφ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Βόρεια Μακεδονία θα προχωρήσει άμεσα σε αυτή την ενέργεια, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Βουλγαρίας έγιναν στη Σόφια, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους 20 οργανώσεων της βουλγαρικής κοινότητας από τη Βόρεια Μακεδονία. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις πόλεις Σκόπια, Μπίτολα, Οχρίδα, Πρίλεπ, Καβάνταρτσι και Κοτσάνι, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Προέδρου της Βουλγαρίας.

Ο κ. Ράντεφ υπογράμμισε ότι είναι καθήκον κάθε δημοκρατικής χώρας να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της και να εγγυάται το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. Τόνισε επίσης πως η ενσωμάτωση της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των δικαιωμάτων της βουλγαρικής κοινότητας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα η Βόρεια Μακεδονία να εφαρμόσει τον "ευρωπαϊκό συμβιβασμό" του 2022 και να συμπεριλάβει τους Βούλγαρους στο Σύνταγμά της.

Το ιστορικό της διαφωνίας και οι πολιτικές εξελίξεις

Η Βουλγαρία είχε παρεμποδίσει επί σειρά ετών την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καλοκαίρι του 2022, οι δύο χώρες αποδέχτηκαν συμβιβαστική πρόταση της ΕΕ για την επίλυση των διαφορών τους. Η πρόταση προέβλεπε την άρση του βέτο από τη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι τα Σκόπια θα τροποποιήσουν το Σύνταγμά τους ώστε να συμπεριλάβουν τη βουλγαρική μειονότητα.

Ωστόσο, η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, αν και αποδέχτηκε την πρόταση της ΕΕ, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή για την τροποποίηση του Συντάγματος. Το δεξιό και νυν κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι, αντιτίθεται σε οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.

Οι σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας παραμένουν τεταμένες, με τις δύο χώρες να έχουν ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές που διαρκούν δεκαετίες.

Η βουλγαρική μειονότητα στη Βόρεια Μακεδονία

Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2021 στη Βόρεια Μακεδονία, οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις το 0,2% του πληθυσμού (περίπου 3.500 άτομα). Η επίσημη Σόφια αμφισβητεί το ποσοστό αυτό, θεωρώντας πως οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι.

Η Βουλγαρία υποστηρίζει ότι η απογραφή δεν διασφάλισε τη συμμετοχή όλων των Βουλγάρων πολιτών και κατηγορεί τα Σκόπια για αποσιώπηση της ιστορικής βουλγαρικής παρουσίας. Από την πλευρά της, η Βόρεια Μακεδονία απορρίπτει τις ενστάσεις αυτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.