Μεγάλη κόπωση και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της φιλορωσικής ακροδεξιάς: οι Βούλγαροι ξεκίνησαν σήμερα να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές, τις έβδομες που διεξάγονται από το 2021 χωρίς να υπάρχει πραγματικά ελπίδα η χώρα να βγει από το πολιτικό αδιέξοδο.

Το κύμα διαδηλώσεων κατά της ενδημικής διαφθοράς το 2020 προκάλεσε την ανατροπή του υπό το κόμμα Gerb κυβερνητικού συνασπισμού, όμως οι απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις που πραγματοποιούνται έκτοτε στην πιο φτωχή χώρα της ΕΕ έχουν κάνει να κοπάσει ο άνεμος αλλαγής κατά των συντηρητικών.

Συνέπεια; Το Gerb του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ εμφανίζεται να κερδίζει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρόθεση ψήφου, με 26%.

Όμως κινδυνεύει να μην βρει συμμάχους για να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς το κοινοβούλιο προμηνύεται να είναι κατακερματισμένο.

Εξάλλου το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές παραμένει χαμηλό. Πριν πέντε μήνες – στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές—μόνο το 34% των ψηφοφόρων πήγαν στις κάλπες, το χαμηλότερο ποσοστό μετά την πτώση του κομμουνισμού πριν 35 χρόνια.

Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και τα πρώτα exit polls αναμένονται περίπου στις 20:00.

Εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς από το 1989 πολιτικής κρίσης, οι φιλορώσοι εθνικιστές του κόμματος Vazrajdane (Αναγέννηση) κατάφεραν να εδραιώσουν την παρουσία τους. Οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν το 13% με 14%, όσο και στους μεταρρυθμιστές του συνασπισμού «Συνεχίζουμε την Αλλαγή / Δημοκρατική Βουλγαρία» (CC/BD), που βλέπουν το ποσοστό τους να μειώνεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Με μεγάλη παρουσία στην προεκλογική εκστρατεία το Vazrajdane βασίζεται στην υιοθέτηση το καλοκαίρι από το κοινοβούλιο, έπειτα από πρωτοβουλία του, νομοσχεδίου κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ «προπαγάνδας» στα σχολεία.

Το νομοσχέδιο είναι εμπνευσμένο από τη ρωσική νομοθεσία, σε μια χώρα που παρά το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, παραμένει ιδιαίτερα ρωσόφιλη.

«Η επιρροή του Vazrajdane αυξάνεται στον βαθμό που το κόμμα έχει αναχθεί σε πιθανό σύμμαχο του Gerb», σχολίασε ο Ντομπρομίρ Ζιβκόφ διευθυντής του ινστιτούτου Market Links.

Ο Μπορίσοφ, που στήριξε το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, έχει ανοίξει την πόρτα της προσέγγισης στο Vazrajdane, αν και έχει παραδεχθεί ότι «οι εταίροι μας στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψουν» ένα τέτοιο σενάριο.

Όταν κυβερνούσε ο 65χρονος Μπορίσοφ φρόντιζε να μην αποξενώσει τη Ρωσία, σεβόμενος ωστόσο τις θέσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τάχθηκε ανοικτά κατά της Μόσχας, όμως ενδεχόμενη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα, εκτίμησε ο Ζιβκόφ.

Η εκλογή του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου και «η επιείκειά του έναντι στο αμάρτημα της διαφθοράς» ενδέχεται να ευνοήσουν έναν συνασπισμό του Gerb με τον πρώην μεγιστάνα Ντελιάν Πεέφσκι, εις βάρος του οποίου έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και τη Βρετανία κυρώσεις λόγω διαφθοράς.

Ο 44χρονος αυτός βουλευτής ηγείται του κόμματος της μουσουλμανικής μειονότητας (MDL), το οποίο ενδέχεται να συγκεντρώσει περισσότερο από το 7% των ψήφων.

Λόγω του πολιτικού αδιεξόδου στη Βουλγαρία, το οποίο ανησυχεί του ξένους επενδυτές, αναβλήθηκε η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς και η ενεργειακή μετάβαση της χώρας, κάτι που προκάλεσε την καθυστέρηση της καταβολής δισεκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Η κατάσταση προκάλεσε εξάλλου την αναβολή της ένταξης της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη και τον χώρο Σένγκεν.

Εξάλλου το κόστος διοργάνωσης επτά εκλογών ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

