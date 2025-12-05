Προσφορές για συμβόλαια στην πρώτη γραμμή του πολέμου με την Ουκρανία εμφανίζονται στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, μαζί με ομαδικές συζητήσεις και υποσχέσεις μπόνους υπογραφής έως και 540.000 δολάρια -χρήματα που αλλάζουν τη ζωή στη Ρωσία όπου ο μέσος μηνιαίος μισθός παραμένει κάτω από τα 1.000 δολάρια.

Τα κίνητρα δεν περιορίζονται στα χρήματα, καθώς περιλαμβάνουν υποσχέσεις για ελάφρυνση του χρέους και δωρεάν φροντίδα των παιδιών για τις οικογένειες των στρατιωτών, καθώς και εγγυημένες θέσεις σε πανεπιστήμια για τα παιδιά τους. Το ποινικό μητρώο, οι ασθένειες και ακόμη και ο ιός HIV δεν αποτελούν πλέον αυτόματα κριτήρια αποκλεισμού.

Για πολλούς άνδρες που δεν έχουν πολλά να χάσουν, το μέτωπο έχει γίνει ο εργοδότης της τελευταίας ευκαιρίας, σημειώνει το Politico.

Πίσω από τον καταιγισμό προσφορών βρίσκεται ένα συντονισμένο σύστημα πρόσληψης που λειτουργεί μέσω των περισσότερων από 80 περιφερειακών κυβερνήσεων της Ρωσίας.

Υπό την πίεση του Κρεμλίνου να προσφέρουν ανθρώπινο δυναμικό, οι περιφέρειες έχουν μετατραπεί σε de facto κέντρα πρόσληψης, ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους για την πρόσληψη συμβασιούχων στρατιωτών.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια λύση για την περίοδο του πολέμου έχει εξελιχθεί σε μια σχεδόν εμπορική βιομηχανία εύρεσης προσωπικού, που τροφοδοτείται από ομοσπονδιακά επιδόματα και τοπικούς προϋπολογισμούς.

Οι περιφερειακές αρχές συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες με τη σειρά τους απασχολούν ανεξάρτητους υπεύθυνους προσλήψεων για να διαφημίζουν τις θέσεις εργασίας στο διαδίκτυο, να επιλέγουν τους υποψηφίους και να καθοδηγούν τους άνδρες στη διαδικασία εγγραφής.

Οποιοσδήποτε Ρώσος πολίτης μπορεί πλέον να εργαστεί ως υπεύθυνος προσλήψεων σε καιρό πολέμου, με πολλούς να λειτουργούν ως ανεξάρτητοι κυνηγοί κεφαλών που κερδίζουν προμήθειες για την παροχή στρατιωτών.

Πώς στελεχώθηκε ο πόλεμος

Αυτή η μηχανή στρατολόγησης βοηθά να προσελκύσει περίπου 30.000 εθελοντές στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κάθε μήνα, αρκετούς για να αντισταθμίσουν το υψηλό ποσοστό απωλειών και να διατηρήσουν τις μακροπρόθεσμες επιχειρήσεις. Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσινγκτον εκτίμησε αυτό το καλοκαίρι ότι η Ρωσία είχε χάσει περίπου 1 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Βρετανών και Ουκρανών αξιωματούχων.

Η Μόσχα δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές για να συμπληρώσει τις τάξεις της. Ένας νόμος που υπογράφηκε πριν από αρκετές εβδομάδες μετατρέπει το σύστημα στρατολόγησης της Ρωσίας -το οποίο στρατολογεί άνδρες ηλικίας 18 έως 30 ετών που είναι ιατρικά κατάλληλοι και δεν υπηρετούν ακόμη στην εφεδρεία- από εξαμηνιαία σε ετήσια διαδικασία. Οι ειδικοί λένε ότι η αλλαγή δημιουργεί ουσιαστικά μια μόνιμη υποδομή στρατολόγησης, επιτρέποντας στο Υπουργείο Άμυνας να διοχετεύει περισσότερους ανθρώπους στις ένοπλες δυνάμεις.

Για τους άνδρες που προσφέρονται εθελοντικά -και συχνά αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι από τους διοικητές τους- ο πόλεμος έχει γίνει μια λοταρία υψηλού κινδύνου για μια καλύτερη ζωή. Η επιβίωση φέρνει μετασχηματιστικά κέρδη. Ακόμη και οι σοβαροί τραυματισμοί συνοδεύονται από σταθερές αποζημιώσεις: περίπου 12.000 δολάρια για ένα σπασμένο δάχτυλο και 36.000 δολάρια για ένα κάταγμα πόδι.

