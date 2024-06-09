Λογαριασμός
Γαλλία: Ο υποψήφιος της γαλλικής ακροδεξιάς καλεί τον Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές

Ο υποψήφιος της γαλλικής ακροδεξιάς Ζορντάν Μπαρντελά, νικητής με άνω του 30% των ψήφων στις ευρωεκλογές

Μπαρντελά

Ο υποψήφιος της γαλλικής ακροδεξιάς Ζορντάν Μπαρντελά, νικητής με άνω του 30% των ψήφων στις ευρωεκλογές, ζήτησε από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν «να οργανώσει νέες βουλευτικές εκλογές».

Χαιρετίζοντας την «ιστορική επίδοση» του κόμματός του και την κατάφωρη απόρριψη της πολιτικής του προέδρου της Γαλλίας, ο Μπαρντελά κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν «να λάβει υπ' όψιν του αυτό το νέο πολιτικό δεδομένο» και να διαλύσει το γαλλικό κοινοβούλιο για να προκηρύξει «νέες βουλευτικές εκλογές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

