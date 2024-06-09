Το συντηρητικό PP (Λαϊκό Κόμμα) προηγείται στην Ισπανία, σύμφωνα με εκτίμηση αποτελέσματος που είδε το φως της δημοσιότητας.



Ειδικότερα:

- Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) του αρχηγού της αντιπολίτευσης Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο: 32,4%- Σοσιαλιστικό κόμμα (PSOE) του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ: 30,2%- Το ακροδεξιό κόμμα Vox: 10,4%Στην Ισπανία, η δεξιά προσπάθησε να μετατρέψει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά τουσχολιάζει η Guardian.Πριν από τις εκλογές, την προσοχή της κοινής γνώμης τράβηξε υπόθεση διαφθοράςτου πρωθυπουργού. Πρόκειται για καταγγελίες που κατέθεσε μια ομάδα κατά της διαφθοράς σε βάρος τηςγια αθέμιτη άσκηση επιρροής και επιχειρηματική διαφθορά, τις οποίες ο Σάντσεθ απέρριψε ως πολιτικά υποκινούμενες και εντελώς αβάσιμες.

