Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) παραμένει η μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς αναμένεται να κερδίσει 181 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls των ευρωεκλογών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με 135 έδρες.

Europe Elects vs. European Parliament projections at 8.40 PM CEST



Centre-right EPP: 184 vs. 181

Centre-left S&D: 138 vs. 135

Liberal RE: 91 vs. 82

National-conservative ECR: 71 vs. 71

Right-wing ID: 64 vs. 62

Greens/EFA: 55 vs. 53

Left: 37 vs. 34

Non-Inscrits: 80 vs. 51



Not… https://t.co/X23rYDKxM3 — Europe Elects (@EuropeElects) June 9, 2024

Τρίτο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο έρχεται το Renew με 82 έδρες.

Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) με 71 έδρες.

Το ακροδεξιό Κόμμα Ταυτότητας και Δημοκρατίας (ID) στο επόμενο κοινοβούλιο θα κερδίσει 62 έδρες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.