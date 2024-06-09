Λογαριασμός
Ευρωεκλογές: Παραμένει πρώτη δύναμη το ΕΛΚ στο ευρωκοινοβούλιο - Οι έδρες όλων των πολιτικών ομάδων

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με 135 έδρες

Ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) παραμένει η μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς αναμένεται να κερδίσει 181 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls των ευρωεκλογών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με 135 έδρες.

Τρίτο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο έρχεται το Renew με 82 έδρες.

Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) με 71 έδρες.

Το ακροδεξιό Κόμμα Ταυτότητας και Δημοκρατίας (ID) στο επόμενο κοινοβούλιο θα κερδίσει 62 έδρες.
 

