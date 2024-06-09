Την πρώτη θέση στις γαλλικές ευρωεκλογές καταλαμβάνει το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του τηλεοπτικού σταθμού TF1, λίγο μετά το κλείσιμο και της τελευταίας κάλπης, θα κινηθεί γύρω στο 32,4%. Το κόμμα της κυβερνητικής παράταξης Αναγέννηση του προέδρου Μακρόν θα κινηθεί περί το 15,2%, ενώ το Σοσιαλιστικό κόμμα λαμβάνει ποσοστό περί το 14,3%. Ακολουθούν, η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν με 8,3%, οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικάνοι με 7%, οι Οικολόγοι με 5,6%. Περί το 5,1% λαμβάνει το ακροδεξιό κόμμα του Ερίκ Ζεμούρ.

Η συμμετοχή εκτιμάται περί το 52,5% του εκλογικού σώματος και είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή στις ευρωεκλογές τα τελευταία 30 χρόνια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν θα απευθυνθεί προς τους Γάλλους πολίτες λίγο μετά την δημοσιοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων, κάτι που δεν συνηθίζεται στη Γαλλία μετά τις ευρωεκλογές.

Στις ευρωεκλογές του 2019 το κόμμα της Μαρίν Λεπέν είχε έρθει και πάλι πρώτο με 23,31% έναντι 22,41% που είχε λάβει η παράταξη Μακρόν. Την τρίτη θέση είχαν καταλάβει οι Οικολόγοι με 13,47%, την τετάρτη οι Ρεπουμπλικάνοι με 8,48%, την πέμπτη η Ανυπότακτη Γαλλία με 6,31% και την έβδομη οι Σοσιαλιστές με 6,19%. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν είχαν υπερβεί το 5% και συνεπώς δεν είχαν εκλέξει ευρωβουλευτή με βάση τον γαλλικό ευρωεκλογικό νόμο.

Ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, στην επινίκια ομιλία του κάλεσε τον Εμάνουελ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει εκλογές.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ένας αποδυναμωμένος πρόεδρος απόψε», είπε ο Μπαρντελά στους υποστηρικτές του, προσθέτοντας ότι «το άνευ προηγουμένου χάσμα μεταξύ της προεδρικής πλειοψηφίας και του κορυφαίου κόμματος της αντιπολίτευσης απόψε αντανακλά την αποδοκιμασία και την απόρριψη προς τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του».

Η Λεπέν και ο Μπαρντελά προσπάθησαν να μετατρέψουν την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα για την κυβέρνηση του Εμάνουελ Μακρόν, εκμεταλλευόμενοι τη δυσαρέσκεια για τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και τη διετή κρίση πληθωρισμού .

Το ισχυρό αποτέλεσμα της Λεπέν αναμένεται να αποδυναμώσει την κυβέρνηση Μακρόν που έχει ακόμα τρία χρόνια μπροστά της μέχρι τις επόμενες εκλογές, καθώς οι εκκλήσεις για πρόωρες γαλλικές εκλογές, ενδεχομένως να πυροδοτήσουν κρίση στο εσωτερικό του κόμματός του.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του IFOP, τα αποτελέσματα, ο Εθνικός Συναγερμός κερδίζει 31 έδρες στο κοινοβούλιο της ΕΕ, 14 έδρες η Αναγέννηση του Μακρόν και 13 έδρες οι Σοσιαλιστές με επικεφαλής τον Ραφαέλ Γκλούξμαν.

