Πυροβολισμοί σε Λύκειο στη Τζόρτζια: Τέλος της ένοπλης βίας ζητά η Κάμαλα Χάρις

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις ζήτησε σήμερα την ανάληψη αποφασιστικής δράσης κατά της βίας που προκαλούν τα όπλα που μπορεί να κατέχει οποιοσδήποτε, λίγες ώρες μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς σε αμερικανικό λύκειο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

"Οφείλουμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την επιδημία της βίας από τα όπλα στη χώρα μας, μια για πάντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το υφιστάμεθα αυτό", δήλωσε η υποψήφια των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας στην Πολιτεία του Νιού Χάμσαϊρ.

Ο Λευκός Οίκος συλλέγει πληροφορίες για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δήλωσε κάνοντας λόγο για "παράλογη τραγωδία".

Πηγή: skai.gr

