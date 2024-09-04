Πυροβολισμοί σε Λύκειο στη Τζόρτζια: Παρανοϊκό τέρας ο δράστης, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε σήμερα "άρρωστο και παρανοϊκό τέρας" τον δράστη του περιστατικού με πυροβολισμούς σε ένα λύκειο νωρίτερα σήμερα στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

"Αυτά τα λατρεμένα παιδιά μάς τα πήρε πολύ νωρίς ένα άρρωστο και παρανοϊκό τέρας", κατήγγειλε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές με ανάρτησή στο δίκτυό του, Truth Social.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά στο Λύκειο Απαλάτσι στο Γουίντερ της Τζόρτζια και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το δίκτυο CNN, ο ύποπτος κρατείται και φέρεται να είναι ένας 14χρονος έφηβος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

