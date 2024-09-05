Της Αθηνάς Παπακώστα

Για ακόμη μία φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέμεινε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα απομακρυνθούν από τον στρατηγικής σημασίας διάδρομο της Φιλαδέλφειας, ο οποίος βρίσκεται στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο.

Μιλώντας σε διεθνή Μέσα Ενημέρωσης τόνισε ότι είναι «ανοικτός» ώστε να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις ως μέρος μίας μελλοντικής συμφωνίας για την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, αλλά, προς το παρόν, τα ισραηλινά στρατεύματα θα διατηρηθούν στον έλεγχο του διαδρόμου.

Από την πλευρά της, η Χαμάς, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, κατηγορεί το Ισραήλ ότι η επιμονή διατήρησης στρατιωτικής παρουσίας στα σύνορα με την Αίγυπτο εμποδίζει την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός προσθέτοντας ότι είναι στιγμή να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ.

Τα νεότερα σχόλια από πλευράς Νετανιάχου συμπίπτουν χρονικά με τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να αναπτύξουν μία νέα πρόταση για εκεχειρία και απελευθέρωση των ομήρων, με την ελπίδα να πάψει το αδιέξοδο στις συνομιλίες και ο πόλεμος που διαρκεί πλέον σχεδόν 11 μήνες να λάβει τέλος.

Ο έλεγχος του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας από τις ισραηλινές δυνάμεις αποτελεί ένα βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ακόμη και η Αίγυπτος, μία από τις χώρες διαμεσολαβητές ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, όπως είναι επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, έχει ζητήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όμως επιμένει εξηγώντας ότι η χώρα του οφείλει να διατηρήσει σε αυτό το σημείο στον χάρτη τις δυνάμεις της για τη δική της ασφάλεια.

«Διάφοροι λένε ότι αυτή η απόφαση θα… σκοτώσει τη συμφωνία. Εγώ τους απαντώ πως αυτή η συμφωνία θα σκοτώσει εμάς», τόνισε και συμπλήρωσε πως περισσότερες παραχωρήσεις έπειτα από τον θάνατο έξι ομήρων την περασμένη εβδομάδα θα ήταν

«παράλογες», «ανήθικες» ακόμη και «παλαβές».

Όπως εξήγησε «έχουμε κόκκινες γραμμές. Αυτές δεν έχουν αλλάξει. Θα επιμείνουμε σε αυτές».

Την ίδια στιγμή, όμως, οι επικεφαλής ασφαλείας του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του υπουργού Άμυνας της χώρας, έχουν στηρίξει εναλλακτικές λύσεις όπως είναι η παρακολούθηση των κινήσεων στην περιοχή είτε μέσω τεχνολογίας, είτε μέσω της παρουσίας σε αυτή συμμαχικών δυνάμεων.

Ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης έχουν ήδη περιγράψει περιστατικά έντασης ανάμεσα στον Νετανιάχου και τους επικεφαλής άμυνας και ασφάλειας σε συνεδριάσεις με τον ίδιο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να κατηγορείται ακόμη και ότι δεν θέλει καν συμφωνία.

Όπως σημειώνει δε το βρετανικό δίκτυο BBC ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων φέρεται να πιστεύει ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απλώς, επιθυμεί να κερδίσει χρόνο και ότι πραγματικός του στόχος είναι να βρει και να σκοτώσει τον αρχηγό της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, κι έπειτα να σταματήσει τον πόλεμο.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το χρονοδιάγραμμα τερματισμού του πολέμου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απάντησε «πόσο καιρό μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Όσο χρειάζεται για να νικήσουμε και νομίζω ότι πλέον πλησιάζουμε σε αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.