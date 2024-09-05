Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμεύθηκε σήμερα Πέμπτη να διαθέσει στην Αφρική χρηματοδοτήσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια και ότι η χώρα του θα έχει συμβολή στη δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας στην ήπειρο.

«Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, η κινεζική κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαθέσει χρηματοοικονομική υποστήριξη ύψους 360 δισεκ. γιούαν (50,7 δισεκ. δολαρίων)», είπε ο πρόεδρο Σι στη σύνοδο Κίνας-Αφρικής που διεξάγεται στο Πεκίνο, υποσχόμενος ταυτόχρονα ότι η κυβέρνησή του θα βοηθήσει να δημιουργηθούν «τουλάχιστον ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας».

Ο Σι Τζινπίνγκ επέμεινε στο ότι η κυβέρνησή του είναι «έτοιμη να βαθύνει τη συνεργασία της» με την αφρικανική ήπειρο στο πεδίο της οικονομίας. Διαβεβαίωσε πως οι σχέσεις Κίνας-Αφρικής γνωρίζουν την «καλύτερη περίοδο στην ιστορία».

Η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου, η Κίνα, είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της αφρικανικής ηπείρου: οι διμερείς συναλλαγές πλησίασαν τα 168 δισεκ. δολάρια (σχεδόν 152 δισεκ. ευρώ) το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με επίσημα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Έστειλε εξάλλου τις δυο τελευταίες δεκαετίες εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες και μηχανικούς στην Αφρική για να χειριστούν μεγάλα έργα, ενώ εξασφάλισε προνομιακή πρόσβαση στους πελώριους φυσικούς πόρους της ηπείρου, ειδικά στα κοιτάσματα χαλκού, χρυσού και λιθίου.

Συνολικά 25 ηγέτες αφρικανικών κρατών έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους στη σύνοδο του Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο διπλωματικό ραντεβού που οργάνωσε το Πεκίνο μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Το Φόρουμ θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

