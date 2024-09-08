Λογαριασμός
Πυροβολισμοί με τραυματίες τη νύχτα σε αυτοκινητόδρομο του Κεντάκι - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Βίντεο

Πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες σε επεισόδιο με ένοπλο κατά μήκος του Interstate 75

Πυροβολισμοί σε αυτοκινητόδρομο του Κεντάκι - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ,ε την συνδρομή του στρατού είναι σε εξέλιξη από τη νύχτα στο Κεντάκι, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άνδρα που περίπου στη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας άνοιξε πυρ στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο βορρά/νότου Interstate 75, που διασχίζει τις μισές ΗΠΑ.

Τέσσερις ως έξι άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με τον Σκότι Πένιγκτον, εκπρόσωπο της αστυνομίας στην πολιτεία, ενώ ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει. 

Υπάρχουν «σοβαρά τραυματίες» πάντως δεν έχει καταγραφεί θάνατος σε αυτό το στάδιο, ανέφερε ο τοπικός ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθμός WYMT, επικαλούμενος το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λόρελ.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν 32χρονο, τον Τζόζεφ Κάουτς, που θεωρούν ύποπτο για την επίθεση τον χαρακτηρίζουν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

κεντακι πυροβολισμοι δραστης

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Δημοκρατικός Άντι Μπεσίαρ, παρότρυνε μέσω X τους κατοίκους της πολιτείας να αποφεύγουν τον τομέα και πρόσθεσε πως «θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες». «Παρακαλούμε αποφύγετε τον I-75 (...) μέχρι νεοτέρας! Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές διαδρομές και μην πλησιάσετε καν», κάλεσε με τη σειρά του, μέσω Facebook, ο δήμαρχος της πόλης Λόντον (8.000 κάτοικοι), ο Ράνταλ Γουέντλ.

