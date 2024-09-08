Πυροβολισμοί σε αυτοκινητόδρομο του Κεντάκι - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ,ε την συνδρομή του στρατού είναι σε εξέλιξη από τη νύχτα στο Κεντάκι, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άνδρα που περίπου στη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας άνοιξε πυρ στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο βορρά/νότου Interstate 75, που διασχίζει τις μισές ΗΠΑ.

Τέσσερις ως έξι άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με τον Σκότι Πένιγκτον, εκπρόσωπο της αστυνομίας στην πολιτεία, ενώ ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.

Joseph Couch, 32, sought after shooting 5 people near I-75 in #London, #Kentucky



Army vet fled into woods, considered armed & dangerous. White male, 5'10", 154lbs



Released last month on $1000 bond for terrorist threats



Victims in stable condition



No fatalities reported🚨



🙏… pic.twitter.com/UW2waKfVJD — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 8, 2024

Υπάρχουν «σοβαρά τραυματίες» πάντως δεν έχει καταγραφεί θάνατος σε αυτό το στάδιο, ανέφερε ο τοπικός ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθμός WYMT, επικαλούμενος το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λόρελ.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν 32χρονο, τον Τζόζεφ Κάουτς, που θεωρούν ύποπτο για την επίθεση τον χαρακτηρίζουν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Δημοκρατικός Άντι Μπεσίαρ, παρότρυνε μέσω X τους κατοίκους της πολιτείας να αποφεύγουν τον τομέα και πρόσθεσε πως «θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες». «Παρακαλούμε αποφύγετε τον I-75 (...) μέχρι νεοτέρας! Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές διαδρομές και μην πλησιάσετε καν», κάλεσε με τη σειρά του, μέσω Facebook, ο δήμαρχος της πόλης Λόντον (8.000 κάτοικοι), ο Ράνταλ Γουέντλ.

