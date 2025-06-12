Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε ότι ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ επανειλημμένα εναντίον ανθρώπων που προσπαθούσαν να φθάσουν σε κέντρα διανομής τροφίμων χθες Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 31 από αυτούς και να τραυματιστούν άλλοι περίπου 200 στον θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 20 και πλέον μήνες πολέμου.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως.

«Διακομίσαμε τουλάχιστον 31 μάρτυρες και περίπου 200 τραυματίες έπειτα από πυρά ισραηλινών αρμάτων μάχης και drones εναντίον χιλιάδων πολιτών (...) που πήγαιναν για να πάρουν τρόφιμα στο αμερικανικό κέντρο βοήθειας», κοντά στο σταυροδρόμι των Μαρτύρων, που αποκαλείται Νετσαρίμ από τους Ισραηλινούς, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται από τη νύχτα με την ελπίδα να μπορέσουν να φθάσουν σε κέντρο διανομής τροφίμων του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), στο κεντρικό τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

«Ισραηλινά άρματα μάχης άνοιξαν πυρ επανειλημμένα, κατόπιν περί τις 05:30 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενέτειναν τα πυρά τους, και ταυτόχρονα άρχισαν συνεχή πυρά από drones τα οποία στοχοποίησαν αμάχους», συνέχισε.

Με δεδομένους τους περιορισμούς στα ΜΜΕ στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο, το AFP αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώνει η πολιτική προστασία.

Άλλες πηγές, που επικαλέστηκε χθες βράδυ το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, έκαναν λόγο για τουλάχιστον 60 νεκρούς συνολικά χθες από ισραηλινά πυρά και αεροπορικές επιδρομές στον θύλακο.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα, στην πόλη της Γάζας (βόρεια), ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλίμα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στη δομή υγείας μεταφέρθηκαν τα πτώματα 24 ανθρώπων, οι οποίοι σκοτώθηκαν καθώς περίμεναν να εισέλθουν στο κέντρο διανομής τροφίμων, καθώς και 96 τραυματίες στους οποίους προσφέρθηκε περίθαλψη.

Στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το νοσοκομείο Άουντα, στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ, ανακοίνωσε πως σε αυτό διακομίστηκαν άλλα επτά πτώματα και ακόμη πως εισήχθησαν και νοσηλεύονται 112 άνθρωποι που είχαν πάει σε κέντρο βοήθειας με την ελπίδα να πάρουν δέματα με τρόφιμα.

Breaking | Heavy gunfire and artillery shelling by Israeli forces targeted Palestinians waiting for aid in central Gaza Strip. pic.twitter.com/wxs0uWOz9Y — Quds News Network (@QudsNen) June 12, 2025

Το GHF καταγγέλλει πως 5 εργαζόμενοί του σκοτώθηκαν σε επίθεση της Χαμάς

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), οργάνωση υποστηριζόμενη από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά επικρινόμενη από άλλες ΜΚΟ και τον ΟΗΕ, ανακοίνωσε πως τουλάχιστον πέντε παλαιστίνιοι εργαζόμενοί του σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε επίθεση την ευθύνη για την οποία επέρριψε στη Χαμάς.

«Απόψε, περί τις 22:00 ώρα Γάζας (σ.σ. και ώρα Ελλάδας), λεωφορείο που μετέφερε πάνω από είκοσι μέλη της ομάδας του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (...) υπέστη βάρβαρη επίθεση από τη Χαμάς», ανέφερε το GHF σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας πως όλοι οι εργαζόμενοί του μέσα στο όχημα ήταν Παλαιστίνιοι.

«Προσπαθούμε ακόμη να εξακριβώσουμε τι συνέβη, αλλά όσα γνωρίζουμε είναι συγκλονιστικά: υπάρχουν τουλάχιστον πέντε νεκροί, πολλοί τραυματίες, και φοβόμαστε πως κάποια μέλη της ομάδας μας απήχθησαν και κρατούνται όμηροι», πρόσθεσε η οργάνωση.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο αυτή την ειδεχθή και εσκεμμένη επίθεση», πρόσθεσε.

Το GHF, το οποίο άρχισε να επιχειρεί την 27η Μαΐου, ανοίγοντας κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, διαβεβαιώνει πως έχει διανείμει πάνω από δύο εκατομμύρια γεύματα.

Όμως η δράση του έχει σημαδευτεί από σκηνές χάους και αλλεπάλληλα αιματηρά επεισόδια τις τελευταίες εβδομάδες κοντά στα κέντρα που διαχειρίζεται ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αδιαφανή χρηματοδότηση. Κατά παλαιστινιακές πηγές, στα επεισόδια αυτά έχουν σκοτωθεί σχεδόν 200 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι χίλιοι και πλέον.

Το GHF, που υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικρίνεται από ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμούς που του προσάπτουν ότι εξυπηρετεί τους στρατιωτικούς σκοπούς του Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο ΟΗΕ αρνείται να συνεργαστεί μαζί του, εκφράζοντας ενστάσεις για τις μεθόδους του και την ουδετερότητά του.

Το έναυσμα και η κλιμάκωση

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κλιμάκωσαν από τα μέσα του Μαΐου την επίθεσή τους στη Λωρίδα της Γάζας, με δημόσια διακηρυγμένους να απελευθερώσουν τους τελευταίους ομήρους που απομένουν εκεί, να καταλάβουν τον έλεγχο της μικρής περιοχής ανάμεσα στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο, καθώς και να αφανίσουν τη Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που πήρε την εξουσία στον θύλακο το 2007.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πίεση για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική, με τον πληθυσμό της να απειλείται να λιμοκτονήσει εξαιτίας των περιορισμών που έχει επιβάλει στη βοήθεια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Έναυσμα αυτού του πολέμου ήταν η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, οι 54 παραμένουν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 32 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές.

Τουλάχιστον 55.104 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.