Βολιβία: Αστυνομικός νεκρός σε επεισόδια μεταξύ των δυνάμεων επιβολής της τάξης κι υποστηρικτών του πρώην προέδρου Μοράλες

Αστυνομικός έχασε τη ζωή του και συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά χθες Τετάρτη στη Βολιβία, κατά τη διάρκεια επεισοδίων ανάμεσα σε υποστηρικτές του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες, που είχαν αποκλείσει δρόμο, και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης που προσπαθούσαν να τον ανοίξουν, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

«Υπήρξαν πυρά, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος τραυματίστηκε σοβαρά», ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα στο βολιβιανό τηλεοπτικό δίκτυο Unitel, διευκρινίζοντας ότι και τα δυο θύματα ήταν αστυνομικοί.

Οι ταραχές ξέσπασαν στην πόλη μεταλλείων Γιαγιάγουα, στην περιοχή Ποτοσί, όπου προχθές Τρίτη ήδη τραυματίστηκαν 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο άνδρες της βολιβιανής αστυνομίας, σε επεισόδια ανάμεσα σε αγανακτισμένους πολίτες κι υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μοράλες.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος Λουίς Άρσε ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και του στρατού για να αρθεί ο αποκλεισμός σημαντικού οδικού άξονα στο κεντρικό τμήμα της χώρας, αναγγέλλοντας πως θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Από τη 2η Ιουνίου, υποστηρικτές του κ. Μοράλες έχουν αποκλείσει δεκάδες δρόμους στο κράτος των Άνδεων, απαιτώντας την παραίτηση του απερχόμενου προέδρου Άρσε, τον οποίο κατηγορούν ότι ευθύνεται για τη βαθιά οικονομική κρίση που ζει η χώρα, καθώς και ότι χειραγωγεί τη δικαστική εξουσία και τις εκλογικές αρχές προκειμένου να εμποδιστεί ο ηγέτης τους να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές της 17ης Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

